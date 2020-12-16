Дмитрий Азаров еще не до конца определился, что же стоит запретить

Громкие увольнения, новые скорые и машины для медиков, огрехи в работе. Рассказываем последние и самые главные новости коронавируса в Самарской области на 16 декабря 2020 года.

Статистика коронавируса в Самарской области

296 заболевших коронавирусом нашли в Самарской области за последние сутки. Скоро эта цифра по-видимому перевалит за 300. 164 больных - в Самаре, 15 - снова в Кинель-Черкасском районе, по абсолютному приросту цифр это муниципальное образование находится впереди всего региона.

Стоит отметить, что 50 пациентов выявили при профосмотре, остальные уже болели до этого.

Всего умерли 508 человек, за последние сутки скончались восемь человек - в основном это люди старше 65 лет, только одному мужчине едва исполнилось 47 лет, а женщине с заболеваниями сердечной и эндокринной системы - 41 год.

Главврача самарской больницы №6 отстранили от работы. Ревизоры из Москвы проанализировали всю цепочку оказываемой медпомощи и подтвердили, что жалобы на медицинские заведения поступали не случайно. Как отмечают в правительстве, ситуацию требовали исправить давно, но ничего не было сделано.

Спасибо из 70 автомобилей - благодарность врачам и благодарность от врачей. 70 новых автомобилей "Нива" поступили в пользование врачей Самарской области благодаря нацпроекту "Здравоохранение". Как отметил Дмитрий Азаров, за три года парк "скорых" обновился полностью, а новая техника должна помогать сберечь силы и здоровье работников.

Больницу и скорую помощь оштрафовали за смерть пациентки с коронавирусом - об этом сообщила уполномоченный по правам человека региона. На неспешность врачей пожаловалась жительница города, она рассказала, что ее мать не госпитализировали несмотря на одышку и высокую температуру. Затем женщину все же доставили в реанимацию, но не спасли.