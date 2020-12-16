«Есть первые эффекты перехода в ценовую зону для Самары»: В "Т Плюс" подвели итоги работы в 2020 году

В этом году объемы перекладок были очень высокими

Не допустили вспышки заболеваемости в многотысячном коллективе, увеличили объемы перекладок тепловых сетей и стали главным драйвером страны по переходу в новые ценовые зоны. Одна из крупнейших энергетических компаний страны – ПАО «Т Плюс» - подвела итоги работы за 2020 год. Основные темы и тенденции в деятельности холдинга озвучил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер во время итоговой встречи с журналистами всех регионов присутствия предприятия.

«Не урезали ни одну программу»

Для Т Плюс 2020 год – как, впрочем, и для всей страны – выдался не самым простым. Однако, несмотря на пандемию, энергетики не сократили ни одну программу, не отменили ни одного запланированного ремонта или капитального строительства. На профилактические меры против распространения коронавируса, защиту своего персонала потратили около миллиарда рублей: это позволило сдерживать рост заболеваемости среди коллектива.

- В условиях жестких ограничений, действовавших в регионах, мы выполнили даже сверх тех обязательств, которые компания взяла на себя еще до начала подготовки к зиме. В 2020 году мы значительно нарастили программы ремонта и техперевооружения - финансирование суммарно превысило 30 млрд рублей. На сегодняшний день заменено свыше 460 км трубопроводов, что на 10% больше показателя прошлого года, - отметил Андрей Вагнер.

Эти мероприятия уже принесли ощутимые результаты – повреждаемость на тепловых сетях «Т Плюс» в этом году снизилась на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«В Самаре сделали серьезный рывок»

Привлечь дополнительные инвестиции в модернизацию коммунальной инфраструктуры позволила новая модель рынка тепла. На сегодняшний день «Т Плюс» активно работает в этом направлении: уже подписаны договоры о переходе на новую модель рынка тепла с шестью городами в зоне присутствия компании, в стадии подписания еще шесть. Одним из городов, который уже успел ощутить на себе все плюсы нововведения, стала Самара.

- В этом году мы заменили в Самаре около 22 участков теплосетей, порядка 30 километров труб, - отмечает Андрей Вагнер. – На модернизацию теплосетевого хозяйства направили более 2 млрд рублей. Таких объемов не было никогда. Это результат перехода на систему ценовых зон. Уверен, что это повысит надежность системы теплоснабжения уже в текущий отопсезон. Мы сделали серьезный рывок в части реконструкции теплосетей в Самаре, и в последующем сохраним аналогичные темпы перекладки.

«Сызрань приведем в порядок»

В 2020 году филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» принял в эксплуатацию тепловые сети и центральные тепловые пункты от МУП «ЖЭС» в Сызрани. Для компании это было единственное решение, однако оно потребовало больших финансовых вложений. Впрочем, руководство теплового предприятия уверено: другого выхода не было и навести порядок здесь просто необходимо.

- Мы взяли на себя ответственность за хозяйство в этом городе. Это было рискованно, поскольку тепловые сети города сильно изношены, а его потребители накопили огромные долги перед энергетиками. Сегодня мы многое делаем, чтобы привести теплосетевой комплекс в порядок. Например, уже 20 центральных тепловых пунктов оснащены современными контрольно-измерительными приборами, что позволяет персоналу в реальном времени отслеживать изменения технологических параметров. В будущем здесь будет выполнена автоматизация всех ЦТП, что позволит реализовать программу «Умный город» и навести порядок в коммунальной сфере Сызрани, - отметил Андрей Вагнер.