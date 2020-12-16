Приняты новые решения об ограничениях

Публикуем полный текст нового постановления губернатор Дмитрия Азарова от 16 декабря 2020 года о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Подготовили расшифрофку документа в текстовом формате.

О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что реализация комплекса ограничительных и иных мер, установленных настоящим постановлением и направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, осуществляется в границах территории Самарской области.

2. Ввести на территории Самарской области следующие ограничительные меры: г-

2.1. Гражданам, вернувшимся с территорий иностранных государств:

сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию по коронавирусу по номерам телефонов: кол-центра 8 (846) 307-77-77, 8 (846) 225-70-82 в рабочее время;

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» 8. (846) 222-57-33, 8 (846) 225-71-33 круглосуточно;

выполнять требования, предусмотренные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, принимаемыми в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2.2. Гражданам, прибывающим в Самарскую область с территорий других субъектов Российской Федерации:

сообщать о своем прибытии в Самарскую область, месте, датах пребывания и контактную информацию по телефонам, указанным в пункте 2.1 настоящего постановления;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций;

выполнять требования, предусмотренные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, принимаемыми в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2.3. Министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области обеспечить особый режим работы государственных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание граждан в стационарной форме, в виде временной изоляции (обсервации) проживания в них получателей социальных услуг (воспитанников), работников указанных учреждений исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней (далее - особый режим работы).

Установить, что перечень указанных в абзаце первом настоящего пункта государственных учреждений, порядок действий их руководителей, а также сроки введения особого режима работы определяются приказами министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

2.4. Обязать лиц с наличием (подозрением на наличие) новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и совместно проживающих с ними лиц обеспечить самоизоляцию на дому по назначению медицинских организаций или в соответствии с постановлениями главных государственных санитарных врачей и их заместителей.

2.5. Обязать:

- граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование);

- граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, включая гигиенические) в случаях, предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COYID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом»;

- органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

- организации и индивидуальных предпринимателей не допускать в здания, строения, сооружения, в которых осуществляется их деятельность, граждан, не соблюдающих требования, предусмотренные абзацем третьим настоящего пункта (о масочном режиме);

- организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, ежедневно проводить дезинфекционные мероприятия в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, с обработкой дезинфицирующими средствами дверных ручек, выключателей, поручней, перил, почтовых ящиков, подоконников, кнопок вызова лифта по этажам, зеркал и кнопок кабины лифта, кнопок домофона и других контактных поверхностей помещений общего пользования многоквартирного дома. Обработке подлежат также дверцы и ручки загрузочного клапана мусоропровода (при наличии).

Подтверждением выполнения дезинфекционных мероприятий является акт выполненных работ, подписанный одним из собственников помещений в многоквартирном доме.

2.6. Обязать руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Самарской области (далее - работодатели): '

обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены (режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего Дня);

обеспечить проведение качественной уборки, а также текущей и заключительной дезинфекции помещений с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной активностью, при этом, особое внимание уделить дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования;

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

при поступлении. запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовой функции, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

обеспечить выполнение санитарных норм и правил, установленных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), а также актов, принимаемых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

обеспечить выполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Самарской области, которые установлены настоящим постановлением;

обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации;

проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан.

2.7. Обязать работодателей перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов работников, в том числе работников, имеющих хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), а также перенесших инфаркт или инсульт.

2.8. Работодателям во взаимодействии с профсоюзными организациями принять исчерпывающие меры по защите жизни и здоровья работников трудовых коллективов, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни.

2.9. Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше с 5 по 18 ноября 2020 года включительно, с 19 ноября по 2 декабря 2020 года включительно, с 3 по 16 декабря 2020 года включительно, с 17 по 27 декабря 2020 года включительно, с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно, с 11 по 17 января, 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции, а именно не покидать место проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью и иных случаев, связанных с прямой угрозой жизни и здоровью;

следования к месту (от места) работы (для лиц, указанных в пункте 2.10 настоящего постановления);

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, работ, услуг, выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, осуществления прогулки и занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе.

2.10. Ограничения, указанные в пунктах 2.7, 2.9 настоящего постановления, могут не применяться в отношении руководителей и работников предприятий, организаций, учреждений, органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

2.11. Рекомендовать работодателям" перевести беременных женщин на дистанционный режим работы.

2.12. Обязать организации и индивидуальных предпринимателей не допускать граждан в возрасте 65 лет и старше в бассейны, фитнес- центры, спортивные клубы, спортивные залы, театрально-концертные организации, кинотеатры (кинозалы), культурно-досуговыё учреждения, цирковые организации.

2.13. Ограничить до особого распоряжения;

1. работу бассейнов, фйтнес-центров, объектов физкультуры и спорта;

2. деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, аквапарков, кинотеатров (кинозалов), иных развлекательных и досуговых заведений с массовым пребыванием людей, включая работу аттракционов, иных аналогичных объектов развлекательной инфраструктуры, детских игровых комнат и детских развлекательных центров;

3) посещение социальных' учреждений с круглосуточным пребыванием граждан, медицинских учреждений, в которых осуществляется оказание стационарной медицинской помощи, учреждений уголовно-исполнительной системы;

4) проведение на территории Самарской области театрально- зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий;

5) работу государственных, а также муниципальных учреждений и предприятий, за исключением тех, которые продолжают функционировать в соответствии с -решением органов, в ведении которых они находятся;

6) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания с 23:00 до 6:00 по местному времени при заполнении более 50 процентов посадочных мест.

3. Разрешить при условии соблюдения предусмотренных настоящим пунктом ограничений, а также санитарно-эпидемиологических правил и соответствующих методических рекомендаций, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации:

1) работу фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта, бассейнов, включая работу в них бань, саун, СПА (при условии их заполнения не более чем на 50 -процентов от пропускной способности);

2) тренировки спортсменов на открытых или в крытых спортивных объектах;

3) гражданам 'заниматься физкультурой и спортом на открытых спортивных объектах;

4) проведение профессиональных спортивных соревнований с количеством посетителей не более 20 процентов от общей вместимости спортивного сооружения в соответствии с приказом министерства спорта Самарской области, а также проведение запланированных на территории Самарской области' всероссийских, межрегиональных, официальных региональных и муниципальных спортивных соревнований;

5) проведение официальных всероссийских физкультурных мероприятий

6) проведение региональных и муниципальных физкультурных мероприятий с количеством участников не более 50 человек

7) органам записи актов гражданского состояния проводить церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке с ограниченным числом участников (исходя из площади зала - 4 кв. метра на 1 человека, но не более 10 человек);

8) функционирование организаций отдыха детей и их оздоровления стационарного типа, расположенных на территории Самарской области, при условии соответствия санитарно- эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

9) работу театрально-концертных организаций на территории Самарской области в части возобновления ими репетиционного процесса в отношении текущего репертуара й премьерных постановок;

10) работу культурно-досуговых учреждений (в соответствии с решением органов местного самоуправления' муниципальных образований в Самарской области, на территорий которых культурно-досуговые учреждения осуществляют свою деятельность) (при условии выполнения требований, предусмотренных подпунктом 13 настоящего пункта); ' .

11) работу кинотеатров (кинозалов), цирковых организаций для зрителей (при условии выполнения требований, предусмотренных подпунктом 13 настоящего пункта);

12) работу касс театрально-концертных организаций;

13) работу театрально-концертных организаций для зрителей при условии заполняемоести зрительного зала не более 50 процентов посадочных мест, соблюдения социальной дистанции в одно посадочное место при рассадке индивидуальных посетителей (указанное ограничение не распространяется на семейные группы)" или не менее 1,5 метра при их нестационарной рассадке;

14) работу организаций торговли при соблюдении условия нахождения одновременно не более одного покупателя на каждые 4 кв. метра площади торгового зала;

15) работу зон фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) и офисных центрах при условии соблюдения следующих требований:

обслуживание посетителей только за столиками, в том числе с использованием электронного меню (без обслуживания у касс);

обозначение отдельных посадочных зон для каждого арендатора фуд-корта с обеспечением расстояния между зонами не менее 1,5 метра.

3.1. Запретить:

проведение новогодних корпоративных мероприятий на территории Самарской области;

до 17 января 2021 года включительно нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей" или иных законных представителей.

3.2. Министерству образования и науки Самарской области:обеспечить предоставление образовательных услуг учащимся 6 - 11-х классов общеобразовательных организаций в дистанционном режиме до 28 декабря 2020 года включительно; организовать в период до 28 декабря 2020 года включительно проведение очных консультаций для учащихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций индивидуально и малыми группами с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

3.3. Рекомендовать вузам и профессиональным образовательным организациям обеспечить проведение лекционных занятий в дистанционном режиме, практических занятий - в очном режиме.

4. Признать утратившим силу постановление Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области и информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2.12, подпункта 15 пункта 3 настоящего постановления, которые вступают в силу по истечении трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления.