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«Нам говорили – не ждите экспертизу, сроки поджимают»: почему строители Софийского собора после богоугодного дела остались без денег

Региональные власти уверяют, что все подтвержденные документами работы епархии оплатили. Но суммы серьезно разнятся
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Храм работает уже больше года, а денег строители не получили до сих пор

Храм работает уже больше года, а денег строители не получили до сих пор

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Обещали, что заплатят»

Нешуточный конфликт разгорелся в Самаре вокруг строительства Софийского собора (храма во имя святого преподобного Серафима Саровского) на набережной. Более десяти представителей компаний-субподрядчиков обратились с открытыми письмами на имя президента России Владимира Путина и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. В них они пожаловались, что уже второй год не могут получить деньги за выполненную работу, и многие компании из-за этого уже оказались на грани банкротства.

- Письмо подписали 11 компаний, которые выступали субподрядчиками при строительстве собора. Наши рабочие занимались внутренними отделочными работами, монтировали двери, звук, свет в храме, - рассказал журналисту «КП-Самара» генеральный директор ООО «Мастера Поволжья» Андрей Бакулин. – А в результате мы оказались заложниками непонятной ситуации. Когда собор достраивали, нужно было успеть к визиту Патриарха в сентябре 2019 года. Поэтому на многие вещи тогда приходилось закрывать глаза – например, на отсутствие экспертизы по некоторым видам работ: на отделку входной группы, на электрику. Нам говорили – не ждите экспертизу, делайте сейчас, сроки горят. Обещали, что все заплатят. Ход работ постоянно контролировали представители Управления капитального строительства Самарской области, у нас не было основания не верить – все-таки богоугодное дело.

Речь идет о миллионах

Однако завершив работы, строители внезапно оказались никому не нужны.

- Строителям даже не разрешили присутствовать при проведении патриаршей литургии и чина великого освящения Софийского собора. Мы смиренно это приняли. Но про нас «забыли», как про отработанный материал, и когда наступил срок оплаты по договорам подряда: по сегодняшний день наши компании не могут получить в полном объеме плату за выполненные работы, - жалуются авторы письма.

Софийский собор стал украшением набережной

Софийский собор стал украшением набережной

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как стало известно, задолженность субподрядчики оценивают в размере около 30 миллионов рублей, а вместе с генподрядчиком – в 150 миллионов. Деньги строители ждут от региональных властей – в рамках субсидии на культурно-просветительскую деятельность.

- Из-за этой задолженности бизнес оказался на грани банкротства, пришлось задерживать зарплаты и увольнять людей, - сетует Андрей Бакулин.

«Будут документы – будут деньги»

В правительстве Самарской области уверяют – все работы, на которые были поданы документы, уже оплачены. На работы по строительству Софийского собора было направлено более 25 миллионов рублей.

- В общей сложности в 2020 году было профинансировано 9 религиозных организаций на сумму 198,2 миллиона рублей, - сообщили в правительстве региона. – Среди них - храм Серафима Саровского, Иверский женский монастырь, Духовно-просветительский центр Кирилло-Мефодиевского Собора. Получателями средств выступили религиозные организации, в том числе Самарская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). В 2021 году размер субсидий религиозным организациям также составит 198,2 миллиона рублей, финансирование откроется в 1 квартале.

При этом власти подчеркнули, что субсидию чиновники могут предоставить только на основании правильно оформленных документов - соответствующих положительному заключению госэкспертизы договоров подряда, отчетных документов по утвержденной форме, актов выполненных работ, платежных поручений и счетов-фактур.

- Субсидии выплачиваются для компенсации уже понесенных расходов, - пояснили в правительстве. – Если будут предоставлены соответствующие документы на проведенные и прошедшие госэкспертизу работы, будет рассмотрен вопрос об их оплате.

На религиозные праздники в храме собирается немало народа

На религиозные праздники в храме собирается немало народа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заплатят, но не полностью

16 декабря субподрядчики возведения храма встретились с министром строительства Самарской области Евгением Чудаевым, чтобы постараться найти решение спорного вопроса.

- Нам сказали, что общая сумма задолженности перед подрядчиками сейчас равна 102 миллионам рублей, - рассказал журналисту «КП-Самара» Андрей Бакулин. – Из них заключение экспертизы есть только на работы на 55 миллионов. Эти средства нам пообещали постараться изыскать и заплатить. А как же остальное? Например, у меня в компании работы на 1,1 млн рублей экспертизу прошли, на 800 тысяч – нет. Как мне эти затраты закрывать, из своего кармана? Нас упрекают – мол, зачем мы согласились выполнять работы, на которые не было заключения экспертизы? Говорят, это ответственность генподрядчика, с него, дескать, и спрашивайте деньги. Но там, на стройплощадке, нас торопили все – и генподрядчик, и представители минстроя, и епархии. Мы очень надеемся, что вопрос оплаты удастся решить.

Как рассказали журналисту «КП-Самара» в правительстве региона, во время встречи со строителями было достигнуто взаимопонимание. Как пояснили региональные власти, заказчиком строительства выступала Самарская епархия, а договора с субподрядчиками и вовсе заключал генподрядчик, то есть никаких финансовых обязательств перед строителями региональный бюджет не несет. Однако епархия может претендовать на субсидию в случае подачи правильно оформленных документов, и потратить эти средства на то, чтобы расплатиться с рабочими. Из общей подтвержденной суммы долга в 102 миллиона региональный бюджет может компенсировать 55 – именно этот объем работ имеет все необходимые документы. Из них 13 млн – это деньги субподрядчиков, 18 млн – долг за окна и 23 млн – средства генподрядчика. 24 миллиона из этой суммы могут быть выделены уже в этом году - как только епархия подаст в минэконом соответствующий пакет документов.

А вот каким образом епархия будет расплачиваться за работы, не подтвержденные экспертизой – пока неизвестно. Возможно, это будет сделано за счет внебюджетных средств или средств генподрядчика. Комментарий от Самарской епархии журналисту «КП-Самара» на момент публикации материала получить не удалось.

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