Масочный режим по-прежнему в силе Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Распространение Covid-19 продолжает оставаться актуальным для жителей региона. Власти стараются бороться с недугом и продлевают различные ограничения, а также придумывают новые. Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Самарской области на 17 декабря 2020 года.

Статистика заболеваемости

За сутки в губернии выявили 301 человека, заболевшего коронавирусной инфекцией. Раньше до такой отметки цифры не поднимались. Общее количество инфицированных за все время с начала пандемии в Самарской области теперь 26 816, из них вылечились 24,6 тысяч, в том числе 295 накануне. Скончались 515 человек, согласно статистике, в минувшую среду добавилось 7 новых летальных случаев.

163 новых пациентов появились в Самаре. Много болеют и в Тольятти — в этот раз там прибавилось 35 инфицированных. Тревожная ситуация и в Большечерниговском районе — плюс 11 заболевших.

Умерло семь заболевших, среди них пять женщин в возрасте от 68-ми лет до 81 года и двое мужчин 66-ти и 83-х лет.

Ограничительные меры

Количественные показатели не радуют, и поэтому 16 декабря губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление об очередных ограничительных мерах. Они касаются многих.

Так, в документе указано, что путешественники, которые возвращаются из-за границы или других регионов России, обязаны сообщить о своем прибытии по телефонам 8 (846) 307-77-77, 8 (846) 225-70-82 в рабочее время, или 8 (846) 222-57-33, 8 (846) 225-71-33 круглосуточно.

Работодатели должны сделать так, чтобы 30 % сотрудников трудились в удаленном режиме. В первую очередь это касается тех, у кого есть хронические заболевания. На рабочих местах важно проводить качественную уборку, сотрудникам следует измерять температуру. Если кто-то заболел, необходимо представлять весь список контактных лиц. С туристов, которые спешат на работу, нужно требовать справку об отсутствии коронавируса в течение трех дней.

До 17 января продлен режим самоизоляции у пенсионеров. Им можно выходить только за продуктами и для прогулок на свежем воздухе. Также разрешено ездить на работу, если речь идет о незаменимых сотрудниках, и обращаться за медицинской помощью в больницы или аптеки. В фитнес-клубы, учреждения культуры, на массовые мероприятия пожилым людям сегодня нельзя.

Вообще, фитнес-центры, бассейны и прочные спортивные учреждения могут работать только с наполняемостью в 50 %. Это же касается театров, кино, цирка и музеев. Если речь идет о соревнованиях, то трибуны не могут быть заполнены больше, чем на 20 %.

ЗАГСы работают, но до торжественных церемоний принимают не более 10 человек. Детские санатории работают только в соответствии с правилами безопасностями и при полном соблюдении санитарных норм.

В магазинах и супермаркетах владельцам следует добиться того, чтобы на 1 посетителя было не менее 4 кв.м. Если народу много, то людей нужно оставлять перед входом в очереди. Фуд-корты могут работать только с электронным меню — важно избежать скопления у касс. Рестораны функционируют после 23:00 только при условии загрузки в 50 %. Новогодние корпоративы там проводить нельзя. Ночные клубы, аквапарки и детские развлекательные центры сейчас закрыт. Дистанционное обучение продлено до 28 декабря. Детям по-прежнему — как минимум до 17 января 2021 года — нельзя находиться в ТЦ без сопровождения взрослых.

Никуда не делись масочный режим и социальная дистанция. Медики рекомендуют чаще мыть руки и пользоваться антисептиками. Не допускайте распространение болезни и берегите здоровье!