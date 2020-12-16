Творчество, помощь животным, экология и сфера ЖКХ волнуют жителей Самарской области

Фото предоставлено пресс-службой партией Новые люди.

В ноябре активисты партии проинтервьюировали около 700 жителей региона. Участникам опроса были предложены описания 10 будущих проектов партии, из которых предлагалось выбрать самые актуальные. С них и начнется практическая деятельность «Новых людей» в регионе.

Фото предоставлено пресс-службой партией Новые люди.

«Мы сформулировали гипотезы о том, какие проекты могут понравиться жителям Самарской области. За основу взяли предложения экспертов профильных комитетов партии. Также мы включили в опрос проекты активистов, которые приходят к нам в штаб. Здесь каждый может предложить свою идею», - сообщили в политической организации.

Сейчас в партии «Новые люди» созданы 10 федеральных комитетов. В том числе по образованию, экологии, здравоохранению и туризму. Комитеты разрабатывают инициативы и законопроекты, которые партия намерена внести в Госдуму после выборов 2021 года.

«Первое место, согласно результатам опроса, получил проект творческого пространства «ART PEOPLE». Это мастер-классы и мероприятия для креативных людей: по актерскому мастерству, основам видео-продакшна и танцевальным практикам. Для жителей города будут организованы бесплатные кинопоказы, спектакли и танцевальные выступления, - рассказал руководитель Самарского отделения «Новых людей» Роман Маркаров. Он отмечает: «Второе место – у онлайн-марафона «ЕжедNEWник». Это 14-ти дневный образовательный онлайн-марафон, в рамках которого участники проходят 7 блоков: медиа-блок, коммуникации, самооценка, профориентация, проектирование, исследование. Курс делится на теоретическую часть в формате видео-лекций и практические задания разных уровней сложности».

Третье место у проекта, направленного на помощь приютам для животных «Новый друг». Волонтеры и сторонники проекта закупают корма и необходимое оборудование для приютов, помогают с выгулом собак и очисткой вольеров.

Также жителей Самарской области заинтересовали инициативы, связанные с улучшением работы ЖКХ и решением экологический проблем региона. В партии намерены учесть в дальнейшей работе предложения, собранные во время опроса. Данные уже переданы в профильные комитеты для разработки новых партийных проектов.

Фото предоставлено пресс-службой партией Новые люди.

Справка

Партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. Председателем партии 8 августа 2020 года был избран предприниматель и политик Алексей Нечаев. На сентябрьских выборах «Новые люди» прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигались партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске - более 15% голосов избирателей. В сентябре 2020 года кандидат от партии «Новые люди» Андрей Лядаев выиграл выборы в 19 округе в Самарском районе.

Самарский штаб партии «Новые люди» находится на ул. Ленинская, д. 116.

Телефон +7 (917) 815-93-92

О текущих проектах в Самарской области «Новые люди» рассказывают в социальных сетях:

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