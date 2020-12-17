Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 17 декабря 2020 года

Медики советуют не устраивать гуляния на праздниках, чтобы не попадать в больницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в России распространяется активно. За сутки выявлено еще 26 с половиной тысяч заболевших. Не все гладко и в городах Золотого кольца, которые в лучшие времена всегда рады туристам. Впрочем, сейчас не такой период.

Заведения общепита, клубы - все это почти везде не работает в ночное время. Да и днем большой компанией не посидишь, есть ограничения. Это касается и фуд-кортов. Так, в Суздали там могут находиться только 50 % от общей вместимости. В выходные и вовсе речь идет о 30 %.

Везде действует масочный режим. В музей, на какую-нибудь экскурсию, в парк - вы обязаны надевать это средство защиты. К слову, в Иваново и Московской области музейные экспозиции и вовсе закрыты.

Главное, обеспечить людей всем необходимым. И меры для этого принимаются. Так, Владимирская область получит дополнительно 28 миллионов рублей из федерального бюджета на лекарственное обеспечение ковид-пациентов, которые лечатся дома. Там же уже началась вакцинация от инфекции - правда, пока только среди медиков, учителей и соцработников.

Медики советуют провести новогодние праздники дома. Время полюбоваться достопримечательностями еще будет.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 502 (+8)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 963

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1182

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 7114 (+62)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 6797 (+41)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 5455 (+38)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30