Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 17 декабря 2020 года

Медики советуют не устраивать гуляния на праздниках, чтобы не попадать в больницы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Коронавирус в России распространяется активно. За сутки выявлено еще 26 с половиной тысяч заболевших. Не все гладко и в городах Золотого кольца, которые в лучшие времена всегда рады туристам. Впрочем, сейчас не такой период.
Заведения общепита, клубы - все это почти везде не работает в ночное время. Да и днем большой компанией не посидишь, есть ограничения. Это касается и фуд-кортов. Так, в Суздали там могут находиться только 50 % от общей вместимости. В выходные и вовсе речь идет о 30 %.
Везде действует масочный режим. В музей, на какую-нибудь экскурсию, в парк - вы обязаны надевать это средство защиты. К слову, в Иваново и Московской области музейные экспозиции и вовсе закрыты.
Главное, обеспечить людей всем необходимым. И меры для этого принимаются. Так, Владимирская область получит дополнительно 28 миллионов рублей из федерального бюджета на лекарственное обеспечение ковид-пациентов, которые лечатся дома. Там же уже началась вакцинация от инфекции - правда, пока только среди медиков, учителей и соцработников.
Медики советуют провести новогодние праздники дома. Время полюбоваться достопримечательностями еще будет.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 502 (+8)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 963
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1182
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 7114 (+62)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 6797 (+41)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 5455 (+38)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30