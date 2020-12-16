Не стало легендарного Владимира Гаруса - мастера с большой буквы

16 декабря 2020 года скоропостижно скончался знаменитый парикмахер Владимир Гарус. Об этом на своей странице в Facebook рассказал самарский фотохудожник Олег Давыдов.

Под постом с печальной новостью пользователь выражают слова соболезнования. Некоторые знали Владимира Гаруса лично, а кто-то просто наслышан об известном топ-стилисте из Самары.

- Мы с Владимиров были соседями, я часто приходил к нему в салон на стрижку и просто пообщаться. Даже встречал там бывшего губернатора Самарской области Константина Титова, общались втроем, - пишет Виталий Добрусин.

Все, кто знал Владимира Гаруса, в один голос говорят, что он был настоящим профессионалом своего дела, мастером с большой буквы.

- Вся Самара знает, и будет помнить. Светлая память, - приносит слова соболезнования Алексей Созонов.

Более 50 лет Владимир посвятил любимому делу

Топ-стилист Владимир Гарус основал международную школу парикмахерского искусства «Garus», поэтому был известен не только в самарских кругах, но и за пределами страны.

Владимир родился 11 июля 1951 года в Казахстане в городе Усть-Каменогорск. В феврале 1994 года в Самаре открылся первый элитный салон красоты «Гарус», который стал основоположником всей сети салонов красоты Владимира.

В 2004 году Владимир Гарус открыл международную школу парикмахерского искусства «Гарус», которая является одной из самых престижных и знаменитых на сегодняшний день.

Владимир Граус основал одну из лучших международных школ парикмахерского искусства

Помимо руководства, Владимир имел престижные награды в области парикмахерского искусства. Он был неоднократным победителем Всесоюзных, Всероссийских и Международных конкурсов. А также был тренером мужской сборной команды России, судьей европейских и мировых чемпионатов. Владимир Гарус был президентом Союза парикмахеров и косметологов «Поволжье», Вице-президентом Союза парикмахеров и косметологов России, Арт-директором Всемирной организации парикмахеров ОМС, Президентом клуба «SP Just Men», член клуба «Intercoiffure».

Легендарный парикмахер Владимир Гарус более 50 лет занимался любимым делом и достиг невероятных высот, став одним из самых известных в России стилистов. Редакция КП-Самара выражает соболезнования родным и близким Владимира Гаруса.