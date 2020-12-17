«Полчаса и все, ничего нет»: в Самарской области у семьи сгорел дом, в котором она жила 21 год

Пожар представлял собой жуткое зрелище Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ремонт сделали только в этом году

— Помогите, кто чем сможет! — семья Казарцевых из Большой Черниговки не стесняется обращаться за помощью к людям. Не удивительно, ведь буквально за полчаса у них сгорел дом, в котором они прожили 21 год.

Все случилось примерно в половине 8-го утра 8 декабря на улице Яблоневой. Огонь распространялся очень быстро и практически не оставлял владельцам никаких шансов.

— Загорелся автомобиль в гараже, который пристроен к дому. Может быть, с аккумулятором что-то? Произошел хлопок, я пришел и увидел, что капот горел, над гаражом терраса тоже сгорела, — говорит 52-летний Валерий Казарцев.

От строения практически ничего не осталось. Уничтожены и многие личные вещи.

— Только закончили полный ремонт в этом году, маленькую террасочку сделали. Прихожая была, кухня, зал, спальня, холл, второй этаж — 30 минут и все, теперь ничего нет, — продолжает мужчина. — Машина тоже полностью сгорела.

Сейчас от сгоревшего дома практически ничего не осталось Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По словам Валерия, когда повалил дым, он хотел спасти имущество, но не успел этого сделать:

— Я хотел побежать за документами, хватанул дыма и развернулся. Супруга вещи, которые успела взять в две охапки, выбросила на улицу. Погас свет, мы выскочили и ничего сделать не смогли.

Помощь добрых людей

По информации регионального ГУ МЧС России, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Сгорели частный дом и автомобиль «Рено Дастер». С пламенем боролись полтора часа. Пострадавших нет.

Валерий и Надежда Казарцевы оказались в незавидной ситуации. Им помогает взрослый сын, которые живет отдельно, друзья и коллеги по «Россетям Волга», где они оба работают, но этого, конечно, недостаточно. Беда не осталась и без внимания общественности. Глава спортивного движения «Достойные» из Тольятти Антон Глетчеров организовал сбор средств для погорельцев.

— Потихоньку собираем мебель от добрых людей. На счета семьи перечислили уже более 20 тысяч рублей, — рассказывает Антон корреспонденту «КП-Самара». — Они сейчас ночуют в квартире из маневренного фонда, которую предоставили в качестве временного жилья.

Казарцевы пока не знают, будут ли восстанавливать сгоревшее жилище. В первую очередь сейчас предстоит заняться документами. Забот много, и настроение перед Новым годом совсем не праздничное. Валерий и Надежда благодарны землякам, которые посодействовали им в этой страшной ситуации. Все желающие и сейчас могут оказать поддержку по номеру +7 (927) 685-50-53 (Надежда).