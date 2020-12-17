«Профессионалы должны работать в достойных условиях»: в Самарской области возводят новые ФАПы в селах

Новые ФАПы очень нужны в селах

В Самарской области сельских медработников и жителей к новому году ожидают подарки. Так, всего в районах области в этом году возведут 32 фельдшерско-акушерских пункта в рамках нацпроекта, который в регионе реализуется полным ходом. Для местных медработников это настоящий праздник, ведь теперь работать они смогут в более комфортных условиях, качество помощи пациентам только вырастет.

Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

- Таких темпов развития системы здравоохранения, причем как высокотехнологичного, так и первичного звена не было никогда. И сегодня мы эти темпы наращиваем, создаем серьезный задел на будущее, — подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров.

В селе Николаевка Волжского района раньше врачи принимали пациентов в приспособленном помещении. Теперь есть отдельно стоящее здание, проведены водопровод и канализация, вокруг благоустроили территорию. Медицинское оборудование и мебель уже доставили – прямо перед Новым годом новое медицинское учреждение распахнет двери для сельских пациентов.

- Доврачебную помощь жителям села здесь оказывает легендарная для нашего лечебного учреждения заведующая ФАПом Любовь Котылевская. Почти 30 лет она работает в этом поселении, принимает и взрослых, и детей, ездит по вызовам на дом, на связи с жителями в любое время дня и ночи. Такие профессионалы заслуживают того, чтобы работать в достойных условиях, - говорит главный врач Волжской ЦРБ Дмитрий Лисица.

Сейчас к пункту прикреплено около 640 человек, из них 127 детей. Все они уже совсем скоро смогут оценить достоинства нового светлого и просторного помещения – конечно, хотелось бы, чтобы по позитивному поводу.

В Ставропольском районе в селе Березовый Солонец в новеньком ФАПе сейчас устанавливают оборудование. В новом просторном здании есть, где разместиться и пациенту, и медработникам

- Здесь подготовлен кабинет для приема гинеколога, к сельчанам будут приезжать на прием педиатр, терапевт, другие узкие специалисты. Кроме того, в новом ФАПе оборудуем автоматизированное рабочее место, и специальные программы позволят фельдшеру или принимающим по графику врачам связаться по компьютеру со специалистами, передать ЭКГ, проконсультироваться с врачами, - рассказывает о важных для каждого новшествах главный врач Ставропольской больницы Лилия Малкина.

Заведующая пунктом Гульшад Рахимова тоже новое здание оценила: здесь есть холодильник для хранения вакцин, несколько кабинетов, везде тепло: комфортно будет и детям, и пожилым людям.

Помимо новых фельдшерско-акушерских пунктов в регионе в рамках нацпроекта возводят и новые офисы врача общей практики. Два новых офиса уже возведены в Кинель-Черкасском и Красноярском районах. Сейчас проводятся работы по их оснащению оборудованием и мебелью.