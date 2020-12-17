Работать в сельских больницах Самарской области становится все привлекательнее

В 2020 выплаты в регионе уже получили 63 врача и 30 фельдшеров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрий Сусов окончил медицинский университет в этом году и сразу приехал работать в Большеглушицкую ЦРБ.

- Здесь я был на практике. Отлично знал, как работается. Мне очень нравится коллектив Большеглушицкой центральной больницы. Коллеги всегда поддержат, помогут советом, да и зарплата здесь приличная, - рассказывает Дмитрий.

Несмотря на то, что работы сейчас очень много, Дмитрий признается, что о своем выборе ни разу не пожалел. Тем более, он стал участником программы «Земский доктор». Как специалист, уехавший работать в отдаленный район, Дмитрий Сусов получил 1,5 млн рублей подъемных.

- Такая помощь - это очень хорошее подспорье, чтобы ехать работать в село. Я выбрал для себя работу в отдаленном районе, потому что мне это близко и хорошо знакомо. Я сам вырос в поселке Усть-Кинельский. В детстве часто болел, часто общался с врачами. Они мне помогали, воспоминания об этом позитивные. Это одна из причин, почему я выбрал медицину. Уже в школе понял, что мой самый любимый предмет – биология. Но между научной работой и врачебной выбрал последнее, потому что это интереснее.

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами – одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Кроме программы «Земский доктор» в Самарской области действует программа «Земский фельдшер». Обе программы позволяют решать кадровые вопросы в сельских районах и малых городах области.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова муниципалитеты разработали программы мероприятий по созданию благоприятных условий в целях привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях, в том числе по обеспечению их жильем.

- Для нас программы «Земский фельдшер» и «Земский доктор» очень актуальны это большая помощь и для нас, и для наших специалистов, - рассказывает главный врач - В этом году коллектив нашей больницы пополнили пять врачей и два фельдшера. Двое их них - целевики - они обучались в медицинском университете специально для нашей больницы. Остальные выбрали нас по рекомендациям своих знакомых и коллег. Трое врачей и двое фельдшеров получили выплаты по программе. Кроме того, у нас хорошо налажено взаимодействие с муниципалитетом, наших молодых специалистов обеспечивают жильем, предоставляют места в детских садах и школах для детей молодых специалистов. В нашем учреждении есть все возможности для карьерного роста.

Всего с 2014 по 2019 год в центральные районные больницы и в города с населением до 50 тысяч человек, такие как Кинель, Нефтегорск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, приехал 751 врач, получивший по 1 миллиону рублей, и 61 фельдшер, получивший по 500 тысяч рублей. Со всеми получателями заключены договоры с обязательством об отработке в медицинской организации не менее 5 лет.

В 2020 выплаты в регионе уже получили 63 врача и 30 фельдшеров. Кстати, размер выплат стал больше: 38 врачей получили по 1,5 млн рублей, а 21 фельдшер – по 750 тысяч рублей. Всего в этом году запланированы выплаты 68 врачам и 35 фельдшерам.