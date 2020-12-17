«Сценарий меняли прямо на сцене»: самарские юнармейцы стали лучшими на всероссийских играх КВН

Самарские юнармейцы оказались самыми веселыми и находчивыми. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Самарские юнармейцы признаны самыми веселыми и находчивыми в стране. Команда «Ля Рошель» завоевала победу в финале всероссийских игр КВН среди отрядов Юнармии. Финал игр прошел в столице

Шутки придумывают сообща

Команде «Ля Рошель» из самарской гимназии №3 всего три года. Как рассказал журналисту «КП-Самара» художественный руководитель команды Дмитрий Бахарев, традиции КВН в гимназии всегда были сильны.

- У нас была команда «Прованс», которая в 2017 году стала чемпионом Юниорской лиги Самарской области. Но эти ребята закончили учиться, и мы набрали новый состав – ребят из 6-8 классов, - объяснил Дмитрий Бахарев. – Все они состоят в юнармейском отряде, принимают активное участие в его жизни и с гордостью носят свои значки.

Дружные и веселые ребята по праву были признаны лучшими. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Большинство в команде - девочки, однако в КВН участвуют и трое парней. Шутки придумывают сообща – на регулярных «летучках» ребята предлагают свои варианты, а потом взрослые оформляют их в единый сценарий. Простора для творчества хватает!

Путь к финалу

Молодая команда успешно участвовала в играх региональной Лиги КВН, однако выходить за пределы региона ребята поначалу робели. Переломным моментом стало открытие Всероссийской юнармейской Лиги КВН в прошлом году. Мальчишки и девчонки загорелись участвовать и побороться за победу.

- Отборочные этапы окружного фестиваля КВН проходили в режиме онлайн, жюри находилось в Екатеринбурге, - рассказал Дмитрий Бахарев. – Наши ребята выступили успешно и заняли первое место в военном округе!

Впереди самарских юнармейцев ждал финал в Москве – и серьезные соперники. В финальных играх приняли участие пять команд – «Дети Каспия» (Астраханская область), «Школа моделей» (Волгоградская область), «48/60» (Липецкая область), «Сборная депутатских детей» (Вологодская область) и самарская «Ля Рошель».

За звание лучшего разгорелась нешуточная борьба. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- Психологически на финале сложнее всего было соблюдать правила самоизоляции, - признается Дмитрий Бахарев. – Там в этом плане все было очень продуманно, все потоки разделены. Каждая команда жила в изолированном блоке, у каждой команды – своя гримерка, питаться в столовую тоже ходили по очереди. А ведь КВН – это прежде всего общение, и ребята огорчались, что нельзя контактировать с соперниками вне сцены. Но, конечно, понимали, что безопасность превыше всего. Зато когда наконец вышли на сцену – у них по-настоящему горели глаза!

Импровизировали на ходу

В финале команды должны были пройти два испытания – «Приветствие» и «СТЭМ» со звездой». И если в первом из этих конкурсов можно было обойтись отточенными заранее домашними заготовками, то во время второго ребятам пришлось призвать на помощь всю свою находчивость и остроумие.

- В качестве «звезды» нам достался великолепный резидент Comedy Club Гар Дмитриев, - рассказал Дмитрий Бахарев. – Мы показывали свою интерпретацию сказки «Золушка». Гар находился на сцене с ребятами, на ходу придумывал шутки, менял ход сценария. Нашим юнармейцам приходилось моментально реагировать, импровизировать на ходу – и они с честью справились с этой задачей.

Путь к финалу был непростым. Фото: предоставлено "Комсомолке"

По решению жюри самарская команда была признана лучшей.

- Практически одновременно «Ля Рошель» прошла в телевизионную Лину КВН на СТС, стала одной из 32 команд, которых отобрали более чем из трех сотен, - поделился гордостью Дмитрий Бахарев. – В феврале 2021 года наших ребят приглашают на съемки в Москву. Конечно, это недешевое удовольствие, но если нам удастся найти спонсоров, то мы с удовольствием поедем и защитим честь Самарской области.

ДОСЛОВНО

Шутка от «Ля Рошели»

- Как тебя такого в армию-то взяли?

- У меня вообще-то дел не служил, батя не служил, старший брат не служил, только мне почему-то это плоскостопие не передалось!