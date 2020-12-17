«Он спасал Волгу, делясь знаниями»: В Тольятти умер директор института экологии Волжского бассейна РАН Сергей Саксонов

Сергей Саксонов был экспертом, влюбленным в свое дело

16 октября стало известно о том, что в Тольятти после болезни скончался доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Сергей Владимирович Саксонов. С 2018 года он возглавлял Институт экологии Волжского бассейна РАН и был искренним поклонником великой русской реки, много сил вкладывал в изучение ее биологического разнообразия.

- Сергей Владимирович являлся организатором и главным редактором общебиологических журналов Президиума Самарского НЦ РАН "Самарская Лука" и "Фиторазнообразие Восточной Европы", а также редактором свыше 40 монографий и сборников, членом экологического совета при губернаторе Самарской области, большое внимание уделял просветительской работе, в том числе с молодёжью. Всегда жизнерадостный, отзывчивый человек, он создавал особую атмосферу в коллективе. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах, - рассказывают его коллеги.

- Сергей Саксонов в 2003 году был избран академиком Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности, а в 2007 году награждён медалью имени В.А. Легасова за большой вклад в развитие региональной экологии, - отметили, также принеся соболзенования, в администрации Тольятти.

Сергей Владимирович был постоянным экспертом и «Комсомольской правды – Самара». Он очень грамотно и охотно комментировал для нашего издания все самые острые проблемы, касающиеся Волги: в сентябре 2020 года мы обсуждали, почему все раньше начинается цветение в Волге. Также подробно, со знанием дела и тонкостей развития экосистемы рассказывал он нашим читателям об обмелении Волги и возможных последствиях этого. К сожалению, поговорить о последнем материале мы так и не успели - неделю назад Сергей Владимирович рассказал о том, что попал в больницу. К сожалению, планы о разговоре после его выздоровления, так и не сбылись...

Сергей Владимирович - автор 11 монографий и свыше 500 научных статей

Самарский активист Андрей Кочетков работал с Сергеем Саксоновым этим летом, когда готовил к ВолгаФесту 2020 фильм про великую русскую реку. Беседа получилась очень живой и интересной, а еще – побуждающей к важным мыслям. И для себя Андрей тоже сделал выводы из этого сотрудничества:

- Сергей Владимирович был не только замечательным учёным, но и выдающимся популяризатором научных знаний. После того как я взял у него интервью для фильма о Волге, наша семья полностью перестала пользоваться новыми средствами для мытья посуды. Сергей Владимирович быстро, ярко и доходчиво объяснил, что они являются одной из причин цветения воды в нашей любимой реке. Оказалось, что обходиться в хозяйстве без новых моющих средств проще простого, а совесть наша теперь чиста. Хотя бы капелька Волги стала чище и благодаря нам через просвещение эколога Саксонова.

Хорошо помнят Сергея Владимировича и участники экотуров Сибура в Тольятти. Каждый раз он выступал для журналистов экспертом, проводил экскурсию в мир удивительной волжской флоры, удивлял необычными подробностями из жизни редкого цветка или рассказывал о приключениях обычного яблочного огрызка – и о том, к чему они могут привести.

- Это был человек, который мог заинтересовать темой любого человека. Предлагаю создать журналисткий конкурс для школьников имени Саксонова. Формат любой - лучшая практика, эссе, фото, видео. Думаю, сумеем оценить, - предлагает журналист, член союза с 2007 года Равиль Иткулов.

Редакция КП-Самара приносит соболезнования родным и близким удивительного самарского эколога. Мы верим, что его дело будет жить, в том числе благодаря его коллегам.

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