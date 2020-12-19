Новогодние представления для детей в Самаре 2020-2021: полная программа утренников в театрах, кинотеатрах, музеях и филармонии

Выбирайте новогоднее представление для детей в Самаре и покупайте билеты заранее. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лучший подарок для ребенка на Новый год – на часок-другой попасть в сказку. В этом помогут новогодние представления для детей в Самаре, которые пройдут в театрах, кинотеатрах, музеях и клубах нашего города в конце 2020 года и на зимних каникулах 2021-го.

Все представления пройдут с соблюдением санитарных норм. В некоторых театрах из-за пандемии этой зимой отменили хороводы вокруг елки, но Дед Мороз и Снегурочка обязательно поздравят малышей со сцены.

Чтобы помочь родителям, которые ищут билеты на новогодние представления для детей, мы собрали в афише самые интересные праздничные утренники с программой и ценами.

САМАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

ГДЕ: Площадь Куйбышева, 1.

В этом году привычной встречи Деда Мороза и Снегурочки с юными зрителями в колонном зале оперного театра не будет из-за эпидемической обстановки. Но новогодние волшебники обязательно поздравят ребят с Новым годом. Дед Мороз и его внучка выйдут прямо на сцену театра перед представлением, пожелают маленьким самарцам счастливого нового 2021 года и пообщаются с ними.

Наш театр оперы и балета приготовил на детские праздники зимой 2020-2021 года несколько музыкальных спектаклей.

«Щелкунчик» (6+)

Без этой волшебной музыкальной сказки не обходится ни один Новый год. Не станут нарушать традицию и сейчас. Балет на музыку Чайковского будет исполняться под живую оркестровую музыку. Танцоры расскажут языком хореографии сказку Гофмана о храбром Щелкунчике и девочке с добрым сердцем по имени Маша. Доброта и отвага помогут героям победить злые чары, наложенные на сказочное королевство. Во время спектакля на сцену выйдут юные балерины самарской хореографической школы и исполнят вальс снежинок.

КОГДА:

27, 29, 30, 31 декабря 2020 года, в 12.00.

2, 7 января 2021 года, в 12.00.

ЦЕНА: 200 – 2200 руб.

Ни один Новый год не обходится без "Щелкунчика". Фото: официальный сайт САТОБ

«Золотой ключик» (0+)

Все знают веселого деревянного человечка с длинным носом из сказки, которую написал наш земляк, писатель Алексей Толстой. Теперь ребятам предстоит встретиться с ним на сцене оперного театра в мюзикле. Буратино и его друзья уведут зрителей в мир трогательных и поучительных приключений за счастьем - Золотым ключиком. Неунывающий, озорной, умный и храбрый мальчуган Буратино всегда стоит за справедливость, готов бороться за обиженных и слабых. Он оказывается достойным предводителем маленького кукольного народа, борющегося против злого Карабаса Барабаса. Спектакль будет идти под оркестровую фонограмму.

КОГДА: 3 января 2021 года, 12.00.

ЦЕНА: 250 – 700 руб.

Сцена из мюзикла "Золотой ключик". Фото: официальный сайт САТОБ

«Бременские музыканты» (0+)

Не только ребята, но также их мамы и папы помнят наизусть песни из легендарного мультфильма, которые написал Геннадий Гладков. В самарском оперном театре пройдет веселый музыкальный спектакль, который расскажет об увлекательных приключениях друзей-музыкантов: молодого Трубадура, осла, пса, кота и петуха.

КОГДА: 4 января 2021 года, 11.00.

ЦЕНА: 250 -700 руб.

Музыкальный спектакль "Бременские музыканты". Фото: официальный сайт САТОБ

«Карлсон, который живет на крыше» (6+)

На каникулах ребят приглашают посмотреть мюзикл по сказке Астрид Линдгрен. На сцене покажут историю мальчика Малыша, который познакомился с лучшим в мире Карлсоном, всегда веселым, любящим поесть и поиграть. Родители и друзья Малыша считают, что Карлсон - это вымышленный друг, но неожиданно знакомятся с ним сами.

Спектакль исполняется под оркестровую фонограмму.

КОГДА: 8 января 2021 года, 11.00.

ЦЕНА: 250 -700 руб.

«САМАРТ»

ГДЕ: ул. Л.Толстого, 109.

Для юных зрителей в «СамАрте» на Новый год приготовили две веселые музыкальные сказки с участием Деда Мороза и Снегурочки.

«Храбрый заяц» (6+)

Живут у леса два зайца – сын Трусохвостик и мама Пуговка. Полеты на самолете страшат Трусохвостика. И надо же такому случиться! Срочная телеграмма: зайчонок вызывается к Зайке-Зазнайке. Объявлен рейс, указан самолет, нужно отправляться в полет. Вот только пилот Медведь ушел в зимнюю спячку. Кто возьмется за штурвал самолёта? Может быть, пес, который торопиться на выставку собак? Или Козел, что спешит на лекцию? Или Кот, который везет свою Кошечку море? Непростой у Зайца-Трусохвостика первый в жизни полет…

КОГДА: 26, 27 декабря 2020 года, 11.00, 14.00.

ЦЕНА: 300 руб.

Мюзикл "Храбрый заяц". Фото: предоставлено пресс-службой "СамАрт"

«Кот в сапогах» (6+)

На сцене «СамАрта» для ребят разыграют веселую сказку Шарля Перро. Пьер, сын мельника, получил в наследство… кота. Но в сказочном королевстве возможно любое волшебство, и кот оказался волшебным. Во-первых, он умел разговаривать. Во-вторых, пообещал своему новому хозяину подарить роскошный дворец, женить его на принцессе и сделать самым богатым человеком. Как Кот в сапогах и сын мельника проникнут к Королю, как обведут вокруг пальца Людоеда Живоглота Четвертого и покорят Самую Прекрасную Принцессу на свете, узнают зрители «СамАрта».

КОГДА: 3, 4, 5 января 2021 года, 10.00, 13.00, 16.00.

ЦЕНА: 400 руб.

Спектакль "Кот в сапогах" в театре юного зрителя. Фото: предоставлено пресс-службой "СамАрт"

САМАРСКИЙ ТЕАТР «КАМЕРНАЯ СЦЕНА»

ГДЕ: Самарский театр «Камерная сцена», ул. Некрасовская, 27.

В этом театре представления для детей пройдут в дни зимних каникул, с 3 по 5 января. «Камерная сцена приготовила для юных зрителей три спектакля на выбор.

«Принцесса и свинопас» (5+)

Кто не знает веселую, остроумную сказку Ганса Христиана Андерсена о романтичном принце и скучной, практичной принцессе! В спектакле принц попадает в Свинское королевство, где живут король Свинтус Пятый и его дочь — очень красивая и глупая принцесса. Маленьким зрителям будет весело наблюдать, как принц подшутит над принцессой, не оценившей его подарки — прекрасную розу и дивного соловья, не понимающей искусство, живущей в королевстве среди свинок и не желающей ничего знать о Красоте.

КОГДА: 3 января, 12.00.

ЦЕНА: 250 – 300 руб.

Сцена из спектакля «Принцесса и свинопас». Фото: официальный сайт Театра "Камерная сцена"

«Три желания Петера» (5+)

Жил-был на свете Петер Коллин, который не любил учиться, не слушал бабушку, прогуливал уроки, любил стрелять ворон. И однажды это воронам надоело, и они решили Петера проучить. Птицы выполнили три его желания. Петер мечтал о приключениях, и приключения начались! И такие приключения, что Петер еле ноги унес.

КОГДА: 4 января, 12.00.

ЦЕНА: 250 – 300 руб.

Сцена из спектакля «Три желания Петера». Фото: официальный сайт Театра "Камерная сцена"

«В новогоднюю ночь…» (5+)

Жила-была девочка Анне со злой мачехой и ее капризной дочерью, работала с утра до ночи, но не слышала ласкового слова. И вот однажды, в новогоднюю ночь, когда мачеха выгнала Анне на улицу, на мороз, начались чудеса...

КОГДА: 5 января, 12.00.

ЦЕНА: 250 – 300 руб.

Спектакль «В новогоднюю ночь…». Фото: официальный сайт Театра "Камерная сцена"

ТЕАТР «ГОРОД»

ГДЕ: Самарская областная библиотека, пр. Ленина, 14а.

Приходите за новогодним настроением на детские спектакли в театр «Город». Здесь для малышей покажут две поучительные сказки, в которых животные могут разговаривать, как люди!

«По зеленым холмам океана» (0+)

Старый храбрый Волк одиноко живет в своем лесном доме. У него нет друзей, потому что Лиса — слишком коварная, Филин — большой насмешник, Ворона — просто злюка, а Зайчик — трусишка. Всю свою жизнь Волк мечтает построить Корабль и отправиться в кругосветное путешествие в поисках «океана света, счастья и радости». Но для этого очень нужны друзья, на которых можно всегда положиться. И тогда морской Волк решил объявить на весь лес, что готов принять в свою команду самых верных, смелых и отчаянных зверей. Первым, как ни странно, откликнулся Зайчонок, обладающий даром так играть на барабане, что все буквально замирают от восторга и удивления. Узнав об этой зародившейся дружбе, Лиса, Филин и Ворона из зависти готовы пойти на решительный и разрушительный поступок…

КОГДА: 27 декабря 2020 года, 12.00.

ЦЕНА: 350 руб.

Спектакль "По зеленым волнам океана". Фото: официальный сайт театра "Город"

«Кошка Маруся и цирк» (0+)

Девочка Оля очень любит цирк, а потому решила стать дрессировщицей. А кого же ей дрессировать, как ни своих домашних питомцев - пса Филю и кошку Марусю. И если Филя принимает игру девочки, то своевольная кошка Маруся - против! И в знак протеста убегает из дома в лес в надежде на скорое спасение Олей и Филей. В лесу Маруся знакомится с белкой Рыжулей и зайцем Пушистиком, а так же с коварной лисой Ларисой. Что же произойдет дальше? Об этом малыши узнают, сходив на этот увлекательный спектакль.

КОГДА: 5 января 2021 года, 12.00.

ЦЕНА: 350 руб.

Сцена из спектакля "Кошка Маруся и цирк". Фото: официальный сайт театра "Город"

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР

ГДЕ: на сцене ДК Железнодорожников им. А.С. Пушкина, ул. Льва Толстого, 94.

На сцене Самарского художественного театра для малышей пройдут два новогодних представления.

«Морозко» (3+)

29 декабря ребятам покажут известную народную сказку о трудолюбивой падчерице и ленивой мачехиной дочке. О том, как попав в лес зимой, добрая сирота подружилась с волшебником Морозко, который ее наградил за доброе сердце. А избалованную мачехину дочку наказал.

КОГДА: 29 декабря, 10.00, 12.00, 14.00.

ЦЕНА: 300 - 350 руб.

«Снежонок» (3+)

Жили-были дед да баба. Слепили они себе внучку Снегурочку, но явившиеся из чащи леса Баба-Яга и Леший перелепили Снегурочку по-своему. И получился... Снежонок. Ожил Снежонок в волшебную Новогоднюю ночь и стал искать друзей. Любовь, дружба, взаимовыручка помогут героям сказки победить зло. Юные зрители увидят во время .спектакля, как в старину на Рождество колядовали и другие народные традиции

После каждого спектакля малышей со сцены поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

ГДЕ: на сцене ДК Железнодорожников им. А.С. Пушкина, ул. Льва Толстого, 94.

КОГДА: 30 декабря, 10.00, 12.00, 14.00.

ЦЕНА: 300 - 350 руб.

САМАРСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

ГДЕ: Новое здание театра кукол, ул. Самарская, 95. Кассы театра – ул. Льва Толстого, 82.

Самарский театр кукол подготовил для малышей множество приятных новогодних сюрпризов. Новогоднее волшебство здесь начнется с 27 декабря. Ребят с с родителями, с бабушками и дедушками зовут на интермедию «Новогодний переполох» и спектакли «Гуси-Лебеди» и «Кошкин дом». Спектакли пройдут в новом здании театра!

«Гуси-лебеди» (3+)

Это интерактивный спектакль-игра по мотивам одноименной русской народной сказки. Известный всем и каждому сюжет про девочку Машу, у которой Гуси-Лебеди по приказу Бабы Яги утащили братца Иванушку. Девочку ожидает множество приключений, прежде чем она вернет Иванушку домой. Разумеется, без помощи юных зрителей ей пришлось бы нелегко. На сцене разыгрывается веселая и поучительная история о том, как важно помогать друг другу.

КОГДА:

27, 28 декабря 2020 г., 11.00.

4, 5, января 2021 г., 11.00.

ЦЕНА: 400 руб.

«Кошкин дом» (5+)

В богатом доме Кошки случился пожар. Оставшись без крыши над головой, несчастная Кошка и ее привратник кот Василий идут просить приюта у своих друзей, которые были у них в гостях накануне. Однако ни Петух, ни Коза, ни Свинья не пускают Кошку переночевать. Только бедные котята племянники, которым тетя Кошка отказывала даже в куске хлеба, открывают ей дверь своей нищей избушки.

КОГДА:

29, 30 декабря 2020 г., 11.00.

2, 6, 7 января 2021 г., 11.00.

3 января 2021 г., 11.00, 14.00.

ЦЕНА: 400 руб.

Купить билет онлайн можно на сайте театра

Тел. кассы: 333- 51- 48.

Новогодние спектакли в Самарском кукольном театре. Фото: официальный сайт Самарского театра кукол.

САМАРСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ «ЛУКОМОРЬЕ»

ГДЕ: ул. Ленинская, 160.

«Заюшкина избушка» (5+)

В кукольный театр «Лукоморье» приглашает самарских малышей на новогоднюю оперу по русской народной сказке. Придут поздравить ребят с праздником Дед Мороз со Снегурочкой.

Музыкальная сказка расскажет о том, как построил зайка себе домик лубяной, а лисичка ледяной. Пришла весна, лисий домик растаял, и решила плутовка выгнать зайчика из его избушки. О том, как храбрый петушок помог зайке отстоять дом и победить коварную лису, ребята узнают, посмотрев музыкальную сказку.

КОГДА:

26, 27, 29, 30 декабря 2020 года, в 11.00, 13.00.

2, 3, 4, 5, 6 января 2021 года, в 11.00, 13.00.

ЦЕНА: 350 руб.

САМАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

ГДЕ: ул. Фрунзе, 141.

Самарская филармония приглашает детей и их родителей на «Карнавал новогодних сказок». Юным зрителям покажут пять удивительных представлений в декабре 2020 и январе 2021 года.

«Волшебное кольцо» (5+)

Сказки Бориса Шергина знакомы нам с детства по добрым и ироничным мультфильмам, озвученным Евгением Леоновым. В постановке главного режиссера Самарской филармонии, заслуженного артиста РФ Сергея Куранова сказка «Волшебное кольцо» будет звучать особенно выразительно, не теряя своего поморского колорита. Захватывающая игра актеров, юмор, чудесная музыка - все это в спектакле о приключениях, которые волшебное кольцо принесло своему владельцу. Юные зрители поймут, что любое волшебство - это не только подарок, но и серьезное испытание.

КОГДА: 26 декабря 2020 года, 11.00, 14.00.

ЦЕНА: 250 – 500 руб.

«Сказка про… Летучий корабль» (5+)

Зрителей ждет скоморошье представление с героями любимых народных сказок. Скоморохи будут сочинять истории вместе с детьми и разыграют представление на сюжет сказки о Летучем корабле. Оригинальный стихотворный текст пьесы, прекрасная музыка Геннадия Гладкова из знаменитого мультфильма, яркие декорации и костюмы создадут праздничную и волшебную атмосферу в зале.

КОГДА: 27 декабря, 11.00.

ЦЕНА: 250 – 500 руб.

«Петух пополам» (5+)

Музыкальный спектакль по мотивам немецкой сказки о двух незадачливых кумушках, опрометчиво купивших на базаре одного петуха по имени Петер на двоих. Все бы ничего, да петух-то оказался сообразительным, работящим, а главное добрым и справедливым. И в поисках счастья отправился в дальний путь.

КОГДА: 2 января, 2021 года, 11.00, 14.00.

ЦЕНА: 250 – 500 руб.

«Страсти по Насте» (5+)

Самарских ребят приглашают в дни школьных каникул на веселый и поучительный спектакль по пьесе Михаила Бартеньева. Главный герой – кукла русского ярмарочного балагана Петрушка. Кукольный герой на равных общается и с героями сказки, и со зрителями. Сюжет основан на мотивах народных сказок, но полон современных реалий. В новом спектакле много музыки, ярких персонажей, неожиданных поворотов сюжета и, конечно, все заканчивается победой добра.

КОГДА: 3 января 2021 года, 11.00, 14.00.

ЦЕНА: 250 – 500 руб.

В филармонии пройдет фестиваль новогодних представлений. Фото: официальный сайт Самарской государственной филармонии

«Тайна карты сокровищ» (7+)

Этот приключенческий мюзикл о пиратах покажет в нашем городе тольяттинский драматический театр «Колесо».

Пираты всех морей знают старинную легенду: кто соединит две половинки карты в одно целое, сможет отыскать несметные сокровища. «На абордаж!» – кричат флибустьеры. И на сцене начинается самое настоящее морское сражение: гремит палубная артиллерия, лязгают наточенные сабли, рвутся такелаж и паруса. Леди и джентльмены удачи отчаянно бьются за чужую половинку карты сокровищ. Кто одержит победу, узнают самые храбрые зрители.

КОГДА: 4 января 2021 года, 12.00, 15.00.

ЦЕНА: 400 – 1000 руб.

Тольяттинский театр покажет самарским ребятам спектакль «Тайна карты сокровищ». Фото: официальный сайт Самарской государственной филармонии

КИНОТЕАТР «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

ГДЕ: Кинотеатр «Художественный», ул. Куйбышева, 105.

«Приключения в МорозКино» (6+)

Самый старый кинотеатр Самары приглашает юных зрителей на киноелку. Маленьких гостей праздника и их родителей ждут незабываемые приключения: встреча с Дедом Морозом и сказочными героями, новогодние чудеса, интерактивные игры и конечно, новые мультфильмы на большом экране. Все желающие получат сладкий новогодний подарок.

Посмотрите расписание киноелок с фильмами и выберите, какая подходит вашему ребенку:

- с 23 по 29 декабря 2020 г., в 12.00 – «Семейка Крудс: Новоселье» (США, 2020, мультфильм, фэнтези, комедия, семейный, 6+);

- 25 декабря 2020 г., в 12.00 и в 14.30 – «Семейка Крудс: Новоселье» (США, 2020, мультфильм, фэнтези, комедия, семейный, 6+),

- 2 и 5 января 2021 г., в 12.00 — «Красные туфельки и семь гномов» (Германия, 2020, мультфильм, семейный, 6+),

- 3 и 6 января 2021 г., в 12.00 — «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант» (Норвегия, мультфильм, семейный, 6+).

ЦЕНА:

Стоимость билета с подарком – 450 руб.

Стоимость билета (без подарка) – 350 руб.

Билет для сопровождающих – 100 руб.

Билеты можно купить онлайн по ссылке: https://vk.cc/aCdLMw

По вопросам приобретения билетов также звоните 8 (846) 333-48-98.

Мультфильм «Семейка Крудс: Новоселье». Фото: кадр из фильма.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ-УСАДЬБА АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО

ГДЕ: Музей-усадьба Алексея Толстого, ул. Фрунзе, 155.

«Новогодние переполох» (5+)

В уютных комнатах музея-усадьбы в дни зимних праздников пройдут экскурсии с Финдусом и Петсоном под названием «Новогодний переполох». Это будут посиделки с любимыми героями. Котенок Финдус и чудак Петсон тоже готовятся к праздникам - собирают елку, мастерят украшения, играют в веселые игры и слушают музыку. И приглашают гостей разделить с ними новогоднее веселье. Ребята смогут попасть на интересные мастер-классы по изготовлению «механического Деда Мороза» и новогодних украшений. Поиграют в игры и порешают головоломки. Программа 25 и 26 декабря рассчитана на детей от 5 лет, 27 и 29 декабря приглашают ребят от 7 лет. Ели взрослые хотят присутствовать на экскурсии, им придется купить билет отдельно. Обязательна предварительная запись в сообщения группы.

КОГДА:

25, 26 декабря, 11.00.

27, 29 декабря, 15.00.

ЦЕНА: 800 руб.

На новогоднем празднике в литературном музее ребят встретят Финдус и Петсон. Фото: официальный сайт музея-усадьбы Алексея Толстого

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»

ГДЕ: ТЦ «Гудок», ул. Молодогвардейская, 131, 3-й этаж.

«Новогодние традиции в России» (5+)

Исторический парк приглашает на интерактивную программу с участием главного новогоднего волшебника - Деда Мороза. Праздник пройдет в «семейном формате» - для небольшой компании от 4 до 10 человек.

Гостей пригласят на познавательную интерактивную экскурсию об истории празднования Нового года и Рождества. Затем ребят ждут новогодние конкурсы у елки и древние игры, викторины по знакомым сказкам и мультфильмам. А также мастер-классы по созданию оригинальной елочной игрушки своими руками.

На праздник можно попасть только по предварительной записи по тел.: (846) 250-01-32, 250-01-52.

КОГДА: с 21 по 30 декабря.

ЦЕНА: 300 руб.

Ребят и их родителей ждут на Новый год в Парке "Россия - Моя история". Фото: официальный сайт Парка "Россия - Моя история"

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА

ГДЕ: Самарский областной краеведческий музей им. Алабина, ул. Ленинская, 142.

«Новогодние экскурсии с фонариками» (6+)

Самарский краеведческий музей дарит детям и взрослым на новогодние праздники необычные экскурсии. Посетители узнают, что скрывается за зеркалами на основной экспозиции и куда ведут потайные двери за стеновыми панелями. Экскурсоводы покажут музей таким, каким его не видел никто!

Экскурсии проходят группами 5-10 человек по записи по ссылке или по тел. +7 846 333 64 23. При записи не забудьте указать количество человек и интересующую вас дату. Посетителей просят приходить в музей в защитных масках.

КОГДА:

24 декабря, с 12.00 до 13.00;

26 декабря, с 18.00 до 19.00;

7 января, с 12.00 до 13.00;

9 января, с 18.00 до 19.00.

ЦЕНА: 250 руб.