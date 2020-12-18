Ограничения и прививки: последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 18 декабря

В городах Золотого кольца действует строгий масочный режим
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Рост числа вновь заболевших коронавирусом в городах Золотого кольца не прекращается – в каждом из регионов речь идет более чем о сотне заболевших в день, а в Подмосковье- и того больше. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого Кольца на 18 декабря 2020 года.
Во всех городах Золотого кольца действует строгий масочный режим. Появление в общественных местах без средств защиты чревато штрафами. А например, в Ивановской области проконтролируют не просто наличие маски, но и факт ее правильного ношения – она должна закрывать нос и рот.
В ряде городов музеи продолжают работать, правда, численность групп, которые могут единовременно находиться внутри, снижена вдвое. А в Ивановской и Московской областях все музейные и дворцовые комплексы закрыты до лучших времен.
Кутить полночи в ресторанах у туристов тоже вряд ли получится – все заведения общепита работают строго до 23.00.
В Ярославской области число вновь заболевших растет день ото дня. Власти региона рекомендуют жителям воздержаться от туристических поездок в Сочи, Москву, Питер и т.д. на новогодних каникулах.
Во Владимирской области занято уже 91% коек в коронавирусных госпиталях. Работодателям рекомендовано перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционную работу. При этом власти призывают обратить особое внимание на лиц старшего возраста и с хроническими заболеваниями. При этом в регионе уже начали делать прививки от коронавируса – правда, пока только медработникам.
Получили вакцину и в Костромской области. А неснижаемого запаса лекарств, используемых для лечения ковида, в регионе хватит на 39 дней.
О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольца
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 511 (+9)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 968 (+5)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1199 (+17)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 7174 (+60)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 6835 (+38)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 5455 (+38)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет