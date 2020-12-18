Ограничения и прививки: последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 18 декабря

В городах Золотого кольца действует строгий масочный режим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рост числа вновь заболевших коронавирусом в городах Золотого кольца не прекращается – в каждом из регионов речь идет более чем о сотне заболевших в день, а в Подмосковье- и того больше. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого Кольца на 18 декабря 2020 года.

Во всех городах Золотого кольца действует строгий масочный режим. Появление в общественных местах без средств защиты чревато штрафами. А например, в Ивановской области проконтролируют не просто наличие маски, но и факт ее правильного ношения – она должна закрывать нос и рот.

В ряде городов музеи продолжают работать, правда, численность групп, которые могут единовременно находиться внутри, снижена вдвое. А в Ивановской и Московской областях все музейные и дворцовые комплексы закрыты до лучших времен.

Кутить полночи в ресторанах у туристов тоже вряд ли получится – все заведения общепита работают строго до 23.00.

В Ярославской области число вновь заболевших растет день ото дня. Власти региона рекомендуют жителям воздержаться от туристических поездок в Сочи, Москву, Питер и т.д. на новогодних каникулах.

Во Владимирской области занято уже 91% коек в коронавирусных госпиталях. Работодателям рекомендовано перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционную работу. При этом власти призывают обратить особое внимание на лиц старшего возраста и с хроническими заболеваниями. При этом в регионе уже начали делать прививки от коронавируса – правда, пока только медработникам.

Получили вакцину и в Костромской области. А неснижаемого запаса лекарств, используемых для лечения ковида, в регионе хватит на 39 дней.

О ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольца

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 511 (+9)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 968 (+5)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1199 (+17)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 7174 (+60)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 6835 (+38)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 5455 (+38)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет