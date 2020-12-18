Никаких больше корпоративов: последние новости про коронавирус в Самарской области на 18 декабря 2020 года

Любителям отдохнуть в ресторанах шумной компанией придется потерпеть Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Коронавирус в Самарской области не снижает оборотов. Число новых заболевших опасной инфекцией с каждым днем становится все больше. Из-за этого в регионе действуют серьезные ограничения. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 18 декабря 2020 года.

Статистика заболеваемости

На начала дня 18 декабря в Самарской области было зарегистрировано 27116 случаев коронавируса. Из них 300 человек пополнили этот список за минувшие сутки.

Больше всего новых заболевших выявили в Самаре – 189 человек. В Тольятти обнаружили 32 новых больных, в Отрадном – 21, 11 – в Богатовском районе. В остальных городах и районах области число новых заболевших не превышает 10 человек.

Подавляющее большинство новых больных – 253 человека – традиционно врачи обнаружили при обследовании пациентов с внебольничной пневмонией и ОРВИ. Еще 47 человек выявили у самарцев, которые не имели никаких внешних признаков болезни.

Не обошлось без новых жертв. За минувшие сутки по официальным данным коронавирус забрал жизни восьми человек. Это мужчины 63, 72 и 73 лет, женщины 63, 74 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы. Также среди новых жертв коронавируса мужчина 65 лет, у которого были проблемы с органами пищеварения; 83-летняя самарчанка и женщина 68 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы. В общей сложности с начала пандемии коронавирус забрал жизни 523 человека самарцев. При этом показатель смертности на 100 тыс. населения в Самарской области в два раза ниже, чем в целом по России – всего 16,38 вместо 33,67.

Ограничительные меры

Серьезная ситуация с заболеваемость привела к тому, что в Самарской области ввели дополнительные ограничительные меры. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.

В документе говорится о продлении дистанционного обучения для школьников как минимум до 28 декабря. И как минимум до 17 декабря детям нельзя находиться в ТЦ без сопровождения взрослых.

Продлили режим самоизоляции и для пенсионеров – жителям региона в возрасте старше 65 лет можно выходить из дома только за продуктами или лекарствами, гулять на свежем воздухе или ходить к врачу.

Работодателям настоятельно рекомендовали переводить сотрудников на удаленный режим работы – как минимум 30% работников теперь должны трудиться из дома. Оставшимся должны мерить на работе температуру, а также проводить дезинфекцию рабочего места.

Серьезные ограничения введены для театров, музеев, кино, фитнеса – наполняемость залов не должна быть более 50%.

В преддверии нового года важной ограничительной мерой стало решение о запрете проводить корпоративы. Такое решение было согласовано с Союзом работодателей. Так что отмечать новогодний праздник большой компанией в ресторане или на предприятии официально запрещено. Впрочем, возможности проведения новогоднего праздника в ресторане или кафе в принципе ограничены - постановление ограничивает их работу с 23.00 до шести утра, а заполнены могут быть не более половины посадочных мест.