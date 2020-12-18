"Аппаратура при нём": Что думают самарские вузы о “дистанционке” в VR-шлемах

Камера позволяет в подробностях разглядеть все, что происходит в аудитории/ Фото: предоставлены пресс-службой МТС

До 2020-го цифровизация высшего образования была вопросом недалекого, но все-таки будущего. Из-за коронавируса пришлось срочно переносить процессы обучения в режим онлайн, к чему многие вузы оказались не готовы ни технически, ни морально. ВШЭ и МТС придумали, как победить некоторые неприятные эффекты поспешной цифровизации. Вопрос в том, чем эта разработка будет полезна регионам.

Еще летом мы писали о том, в чем именно студенты видят проблемы “удаленки”. 44% говорили о том, что им сложно сконцентрироваться на учебном процессе, а 39% жаловались на нехватку личного общения. В самом деле, сложно придумать что-то более скучное, чем лекции с “говорящей головой” на экране.

Для вузов универсального плана по преодолению этого барьера с помощью технической модернизации пока нет. Однако компания МТС вместе с НИУ “Высшая школа экономики” придумали способ повысить вовлеченность студентов на “удаленке”. В совместном проекте они оборудуют лектории панорамными видеокамерами с 360-градусным обзором и функцией слежения за преподавателями. Технология сферического видео с картинкой в разрешении 4К позволяет видеть на одном экране преподавателя, учебную доску и презентационные материалы, по желанию фокусируясь на нужных деталях. А счастливые обладатели шлемов виртуальной реальности могут посещать такие лекции в VR-шлеме. В таком случае можно буквально почувствовать себя за партой и вертеть головой как вздумается.

По словам старшего директора по цифровой трансформации НИУ ВШЭ Алексея Чукарина, сейчас в Вышке более 150 аудиторий оборудованы для проведения онлайн-занятий. Из них шесть оснащены для трансляций в формате VR 360.

Получится ли внедрить инновацию, хорошо зарекомендовавшую себя в одном из самых уважаемых в стране университетов, в регионах?

- Часть проблем онлайн-лекций такое решение способно устранить, - комментирует проректор Самарского университета им. Королева Андрей Гаврилов. - Оно действительно позволит студентам присутствовать на занятии почти как вживую, вовлеченность будет выше. Однако на таких лекциях преподаватель все так же не сможет видеть реакции студентов, эта проблема сохранится.

По сути, тут мы имеем дело с улучшением дистанционной формы классического подхода к чтению лекций. Оно может быть актуально, когда преподаватель десятки лет стоял у доски, привык работать именно так и не готов перестроиться. Не знаю, много ли студентов имеют доступ к VR-шлемам. Но наверняка скажу, что не у каждого студента в провинции есть достаточно устойчивый канал связи, чтобы обеспечить стабильный прием изображения в формате 4К.

Лекции ВШЭ, снятые в формате VR360, смогут включать в свои программы другие университеты. Фото: предоставлены пресс-службой МТС

Более оптимистично настроена ректор Самарского государственного института культуры Ольга Наумова.

- Я лично знакома с такими системами - они есть в Гарварде и других ведущих вузах мира. Мы были бы счастливы, если у нас появилась бы такая аудитория. - говорит она и продолжает развивать мысль. - Вузы культуры и искусств находятся сегодня в особом положении, потому как до сих пор никто толком не придумал, как вести полноценные занятия в онлайне по хореографии, хору, вокалу (это индивидуальные занятия с педагогом и концертмейстером), как ставить учебные театральные постановки. Мы по максимуму сегодня сохранили обучение офлайн, "живьем", выведя в онлайн теоретические дисциплины и занятия с мастерами, которым 65+. Признаюсь, наш вуз оказался мало готов к вызовам цифровой ковидной эпохи, поэтому перспектива видится мне, как ректору, в полноценном оснащении техникой, чтобы при ситуации тотального локдауна мы продолжили учебный процесс без потерь. Со своей стороны, мы занимаемся переработкой наших курсов, сейчас очень плотно работаем с проектным офисом по цифровому развитию Самарской области и департаментом информационных технологий региона. Надеюсь, что в самое ближайшее время нам удастся ввести ряд курсов дополнительного образования и переподготовки (для преподавателей) по цифровому искусству, цифровой культуре и цифровым коммуникациям.

Логично, что не каждый вуз решится организовать у себя трансляции в формате VR 360. Но уже то, что это сделала Вышка, приносит пользу регионам. Дело в том, что ВШЭ на базе нового технологического решения реализовала амбициозный проект «Межкампусный курс». В рамках его лекции с виртуальным присутствием могут включать в свой курс другие вузы. В перспективе все коллеги по “Межкампусному курсу” смогут выстраивать учебные программы, свободно обмениваясь материалом, отснятым с применением технологии сферического видео.

Важно также, что присутствовать на VR-лекциях можно не только в потоковом режиме. Доступ к лекциям Вышки остается открытым в течение года.

Что касается использования виртуальной реальности в преподавании, в этой технологии для вузов нет ничего таинственного.

- Мы уже несколько лет используем виртуальную и дополненную реальность на занятиях. - рассказал ректор Самарского государственного университета путей сообщения в интервью радио КП-Самара. - Сами, а также в сотрудничестве с медицинским университетом мы разработали тренажеры для виртуального обучения. Да, эти технологии в самом деле помогают, а во время пандемии их вклад в развитие учебного процесса становится особенно весомым.

Со стороны студентов обладание шлемом виртуальной реальности кажется привилегией. Однако в прошлом году Россия вошла в десятку лидирующих стран по темпу роста рынка VR/AR. То, что сегодня видится роскошью, через несколько лет имеет все шансы стать привычным гаджетом. Тем более в мире, который из-за эпидемии стремится максимально сократить число физических контактов.

- Технологии VR - действительно одно из самых перспективных направлений, причем если раньше они ассоциировались в основном с развлечениями, то сейчас сфера их применений значительно расширяется., - отмечает директор МТС в Самарской области Александр Меламед. – К примеру, у нас в Самаре уже не первый год успешно реализуется проект по подбору персонала в контактный центр через VR. Во время пандемии буквально «взлетело» направление онлайн-концертов, которое в том числе позволило нам получить новый опыт трансляций с эффектом реального присутствия - 360 градусов. Именно в таком формате, кстати, на нашей платформе vr.mts.ru в этом году прошел любимый многими самарцами музыкальный фестиваль «Рок на Волге».Образование – еще одно перспективное для применения VR-решений направление. Я уверен, что наш кейс с ВШЭ будет успешно тиражирован во многих российских образовательных учреждениях и поможет преодолеть границы между очным и дистанционным обучением.