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Руководитель областной спасательной службы напомнил, как должны вести себя автомобилисты, увидев ДТП.

Когда на дороге случается серьезная авария, мобилизуются сразу все службы. Сотрудники ПСС прибывают на место аварии, когда ДТП связаны с заблокированием пострадавших в поврежденных авто, и достать человека без помощи гидравлического аварийно спасательного инструмента не получается. Одно из наиболее страшных ДТП - лобовое столкновение. Его последствия напрямую зависят от суммарной скорости автомобилей. - Задача водителя - увернуться от этого удара, нужно быть всегда готовым к такой ситуации, - отмечает Олег Моцарь.

В Самарской области работает единый телефон вызова оперативных служб - 112. Сообщение, поступившее на этот номер, передается всем службам, и они одновременно выезжают на помощь. - Для нас важно, чтобы человек, сообщающий информацию об аварии, оценил, живы ли люди внутри поврежденных машин и есть ли возможность их достать без помощи спасателей, - отмечает руководитель ПСС области.

Иногда первую помощь могут оказать сами очевидцы аварии.

- Это долг каждого гражданина, а не только спасателей. На дороге нет чужих. Взаимопонимание и взаимовыручка должны быть. Если вы стали свидетелем серьезного ДТП, важно убедиться, что ваша помощь не навредит. У пострадавших могут быть переломы, повреждены внутренние органы, позвоночник. Но если вы заметили разлив топлива, угрозу возгорания, нужно стараться достать человека из покореженного автомобиля, уложить на твердую поверхность в безопасном месте и оказать первую помощь. Если начнется пожар, спасти людей уже не получится.

Вопросы сокращения времени реагирования пожарно-спасательных подразделений на ликвидацию ДТП с момента сообщения о нем в области решаются в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения». На вооружение пожарных частей поступили автомобили первой помощи на базе УАЗ «Патриот», оборудованные всем необходимым. Это помогает сократить время прибытия первой помощи на место ДТП, ведь пожарные части есть во всех районах области.