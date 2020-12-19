Дед Мороз за стеклом: последние новости про коронавирус в Самарской области на 19 декабря 2020 года

Третий день количество новых случаев коронавируса в регионе не опускается ниже 300. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество заболевших COVID-19 в регионе растет, Деда Мороза не пустили к детям, а борца с вирусом наградили посмертно. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 19 декабря 2020 года.

Статистика заболеваемости

Количество заразившихся коронавирусом за сутки в Самарской области перевалило за 300 и уже три дня не опускается ниже этой отметки. За прошедшие 24 часа подтвердили 302 случая заболевания COVID-19. Это в очередной раз самое большое количество с начала пандемии.

Больше всего заболевших в Самаре – 165 человек. В Тольятти 42 новых случая, в Волжском районе – 18, в Сызрани, Красноярском и Безенчукском районах, Октябрьске, Чапаевске и Похвистнево – по шесть случаев. По пять заболевших в Ставропольском и Кинель-Черкасском районах, в Пестравском и Приволжском районах по четыре, в Кинеле, Новокуйбышевске и Шигонском районе – по три и т.д.

К сожалению, еще шесть пациентов с коронавирусом скончались. Это женщины 52 лет и 71 года, у которых были проблемы с сердечно-сосудистой и эндокринной системами, женщина и мужчина 64 лет, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также два мужчины (55 и 73 лет), у которых не было других заболеваний.

Наградили посмертно

В Самаре 70-летний бывший военный врач Геннадий Кагарлицкий стал лауреатом акции «Благородство». Его наградили посмертно. Мужчина спасал людей, но сам не смог побороть коронавирус.

Он работал врачом скорой помощи в главной клинической поликлинике №15. Диплом отца вышла получать его дочь Ольга.

Во время церемонии награждения девушка призналась, что ей пришлось еще повоевать с бюрократической машиной, чтобы получить положенные отцу выплаты. В итоге после того, как она предала историю огласке, девушка победила.

Дед Мороз за стеклом

Коронавирус причудливым образом меняет реальность. Недавно Дед Мороз заглянул в гости к малышам из детского сада №261. Однако общался с детьми новогодний волшебник через стекло, чтобы ненароком не заразить малышей опасным вирусом.

Дед Мороз подходил к окнам, а дети махали ему руками из своих групп.

Напомним, что в этом году власти запретили приглашать на утренники аниматоров и ведущих. Более того, увидеть, как читает стих или танцует его чадо, не смогут даже родители.