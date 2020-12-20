«Тойота» с сюрпризом, депутатша с изъяном и оборотни в погонах: кого ловили за руку ФСБшники в этом году

Операции, которые проводят сотрудники ФСБ, часто становятся главными новостями Фото: Тимур ХАНОВ

2020-й год в Самарской области запомнится чередой задержаний высокопоставленных офицеров полиции за взятки, борьбой с продажными судьями и… предотвращением нескольких заказных убийств. 20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности, и мы в связи с этим вспомнили самые громкие дела уходящего года.

Оборотни в погонах

В начале нулевых министр внутренних дел России Борис Грызлов впервые назвал уличенных в получении взяток сотрудников МВД и МЧС оборотнями в погонах. «Наименование» общественности понравилось и вошло в обиход.

В Самарской области за прошедший год в получении взяток уличили сразу несколько высокопоставленных офицеров полиции. В начале года сотрудники ФСБ провели серию задержаний силовиков, которые могли быть замешаны в коррупционных сферах.

Дмитрий Котов был задержан 27 марта в рабочем кабинете Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сначала при получении 100 тысяч рублей «взяли» двух главных «хозяйственников» из областного МВД: по версии следствия, 10 февраля они получили взятку от похвистневского ООО «ПКФ «Восток» за то, чтобы впоследствии заключить с этой фирмой госконтракт. Фигурантами уголовного дела в итоге стали начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» ГУ МВД России по Самарской области Максим Шаталов и его заместитель – Александр Москвитин.

Дальше – больше. 27 марта сотрудники ФСБ заявились в рабочий кабинет начальника управления по вопросам миграции областного МВД Дмитрия Котова. Его заподозрили в получении 300 тысяч рублей за выдачу разрешений на временное проживание для пяти мигрантов. По версии следствия, деньги передавались через посредников – уже известных нам Максима Шаталова Александра Москвитина.

Взятку Андрею Гусарову передал коллега Фото: ГУ МВД России по Самарской области

10 июня при получении 350 тысяч рублей от сызранского ГАИшника был задержан начальник МУ МВД России «Сызранское» Андрей Гусаров. Опера выяснили, что за эту сумму «на районе» должны были «решить вопрос» с увеличением мест на штрафстоянке.

«Вишенкой на торте» в этом году стало уголовное дело в отношении полковника полиции Вячеслава Хомских. По версии следствия, в 2011 году он получил автомобиль «Нива» от представителя ОПГ «Законовские» за лояльность к бандитам. На тот момент он был замначальника одной из оперативно-розыскных частей криминальной милиции, а на момент возбуждения уголовного дела в 2020 году Хомских дослужился уже до должности заместителя начальника Управления МВД России по Самаре.

Вячеслава Хомских подозревают в получении взятки автомобилем от преступной группировки. Фото: УМВД России по г.Самара

«Тойота» с сюрпризом

В начале года сотрудники ФСБ поймали контрабандиста, который приехал в Россию, чтобы наладить поставки героина из Средней Азии. С собой у него была «пробная» партия – «всего» 20 килограммов наркотиков.

Задержание провели в Большечерниговском районе. На тот момент опера уже знали, что «брать» будут члена транснациональной преступной группировки.

Чтобы успешно пересечь государственные и межрегиональные границы, он оборудовал в своем автомобиле Toyota Camry тайники: под ковриками и под «потолком».

Контрабандист хитро спрятал наркотики внутри машины Фото: кадр с оперативного видео

В результате в отношении задержанного возбудили сразу два уголовных дела - о контрабанде и незаконном сбыте наркотиков.

Депутатша с изъяном

20 января в Чапаевске были задержаны депутат Наталья Гурьянова и ее подруга Екатерина Абызова – по версии следствия, они планировали убить мужа Гурьяновой, чтобы она при разводе она не потеряла часть бизнеса и имущества.

Цена вопроса – 400 тысяч рублей. При передаче «задатка» в 200 тысяч женщин «повязали» ФСБшники, в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело об организации заказного убийства.

Осенью расследование завершили, и в ноябре уголовное дело передали в Самарский районный суд. На предварительном слушании суд удовлетворил ходатайство женщин о том, чтобы их дело рассматривали присяжные.

По версии следствия, Наталья Гурьянова хотела убить мужа, чтобы она при разводе не потерять часть бизнеса и имущества. Фото: Соцсети

Непобедимая чирлидерша

31 июля в Тольятти по подозрению в организации заказного убийства бывшей сожительницы был задержан местный адвокат Михаил Артюхов. А спустя пару недель после его задержания Кристина Артюхова - его жена - стала получать сообщения с его номера. А потом ей прислали эротические фотографии, которые некогда снимал ее муж, и начали шантажировать ими девушку, требуя 200 тысяч рублей.

Кристина Артюхова, конечно, испугалась. Но увлечение таким видом спорта, как чирлидинг, научило ее бороться со страхом. Она обратилась к сотрудникам ФСБ, и вместе они смогли вывести шантажистов на чистую воду.

В итоге были задержаны трое: "киллер", которого Михаил Артюхов якобы нанял для убийства своей бывшей сожительницы, новый возлюбленный этой женщины и их общий знакомый. Недавно суд приговорил всех их к условному лишению свободы. Кристина Артюхова таким поворотом дел не довольна и намерена добиваться справедливости

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