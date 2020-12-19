Не только врачи: в Самаре рассказали истории истинных героев 2020 года

Максим Пименов, Наталья Шлюсс и Максим Афиногенов оказались в числе номинантов акции

Эти люди доказали: благородство души поможет справиться с любыми невзгодами. Врачи, которые, не оглядываясь на собственную безопасность, помогают пациентам и ни на секунду даже не думают об отпуске или отдыхе. Социальные работники, отринувшие в своей профессии любые формальности. Люди в погонах, чуть ли не каждый день совершающие маленькие подвиги и называющие их просто: моя работа.

Каждый год Самарское областное отделение Союза журналистов России и Ассоциация творческих союзов Самарской области делают так, чтобы имена таких людей, настоящих героев, становились общественным достоянием, чтобы о них писали газеты и рассказывали с экранов ТВ, на них стремились быть похожими подростки. Для этого несколько лет назад в регионе запустили общественную акцию «Благородство». И в 2020 году ее лауреатов награждают уже в 22-й раз.

В этом году на конкурс пришли более 200 заявок из 20 районов и шести городов области. Рассказать о герое нашего времени мог каждый житель региона. Лучших из лучших выбрали представители Общественного совета акции и в конце декабря, перед Новым годом, они получили свои награды.

«Посвящаю эту честь всем врачам»

Конечно, в списке призеров оказались представители самой гуманной профессии. Геннадий Кагарлицкий, врач Скорой помощи, бывший военный медик, получил диплом акции посмертно. Он погиб в этом году – умер после того, как заболел коронавирусом. Помог сотням больных, не пропустил ни одну смену – но себе помочь не сумел.

Его дочери Ольге пришлось побороться за добрую память отца, чтобы доказать право на выплаты, которые работали с коронавирусными больными. Ольге удалось добиться справедливости и эту победу она посвятила всем врачам, которые сталкиваются с какими-то препонам, всем погибшим коллегам отца.

- Отец был военным медиком, но погиб он на другой войне, страшной, невидимой, о которой боятся говорить. Мы молимся каждый день, отец был человек очень верующий, он не требовал никогда к себе внимания. То, что его наградили в этой номинации, это очень важно для нас, его родных, это утешает наши сердца. И это дает надежду тем людям, которые теряют сегодня своих родных – медиков. И я уверена, что сегодня эту награду отец принял в лице всех врачей, которые сегодня умирают в условиях этой пандемии, - рассказала Ольга журналисту КП-Самара.

В номинации «Мужество» награду получила Наталья Федоровна Поляруш, талантливый врач. Она уже 11 лет возглавляет кафедру клинической медицины в университете «Реавиз». Несмотря на свой возраст – а Наталье Федоровне исполнилось 72 года – она не ушла в отпуск или на больничный и сейчас продолжает работать в госпитале ветеранов войн, делая исследования КТ и рентгенографию. Ее огромный опыт в этой сфере помогает своевременно найти малейшие проблемы, правильно скорректировать лечение и помочь людям.

«Моя помощь им нужна»

Анна Дорофеева получила награду в номинации «Забота и милосердие». Завотделением социальной реабилитации одного из самарских центров соцобслуживания уже много лет помогает людям, оставшимся без крыши над головой, организовала несколько пунктов бесплатного питания, селит к себе домой, помогает восстанавливать документы, устраиваться на работу. А с 2008 года она помогает тем, кто отбыл срок наказания, адаптироваться к жизни, отстаивать свои права.

Также за заботу и милосердие дипломом отметили самарского почтальона Наталью Шлаюс. В начале пандемии ее коллеги ушли на больничный, и Наталья Ивановна несколько месяцев работала по 12 часов в день. Ежедневно наведывалась она к 150 пенсионерам, чтобы те не остались без связи с внешним миром и без денег.

За волонтерские проекты победителями акции стали Анна Макеева – руководитель волонтерского движения «Активисты – добрые сердца». Волонтеры уже подготовили подарки для детишек Чапаевска к Новому году – особая радость – желания удалось исполнить практически для всех.

Анастасия Генералова служит интструктором-кинологом в отделе охраны ИК-29. А в свободное время она – волонтер «Белой трости» и заботится о людях с ограниченными возможностями по зрению, особенно о детях, которым девушка помогает получить образование.

«Мы просто должны помогать»

В номинациях «Спасение» и «Люди в погонах» дипломы каждый год достаются людям, которых работа не отпускает даже в личное время. Росгвардеец Василий Воронин в этом году отличился тем, что вынес из горящей квартиры соседа и помогал ему до приезда врачей, мужчина выжил, а о смелом поступке героя в оргкомитет акции рассказали его коллеги. Сергей Попов же тоже отличился на пожаре, но при исполнении обязанностей. Капитан ФПС ГПС ГУ МЧС России организовал из горящего дома эвакуацию 44 взрослых и троих детей, которые не могли самостоятельно выбраться из квартир.

Росгвардеец Евгений Вензелев спас человека. 19 января 2020 года он приехал с дочерью гулять на берег реки. В какой-то омент он услышал крик о помощи и увидел на льду силуэт человека. Мужчина провалился в полынью - Вензелев пытался вытянуть его с помощью троса, когда это не получилось, скинул одежду, пополз по льду ближе и вытащил пострадавшего за куртку. Потом Евгений отдал свою одежду пострадавшему мужчине и уже по нашивкам на куртке тот нашел своего спасителя.

Полицейские Максим Афиногентов и Сергей Иванов помогли человеку с инсультом, откликнувшись на призыв о помощи, а Александр Должиков и Алексей Шишкин домчали с мигалками до больницы маму с ребенком, которому было очень плохо.

Прапорщика внутренней службы ГУФСИН Олега Смирнова отметили за то, что в свой выходной он помог задержать похитителей аккумуляторов. Ну а Максима Пименова и Анатолия Солдатова уже хорошо знают в Самаре - именно они, приехав на рядовой бытовой вызов спасли судью от гранаты, которую в нее кинул бывший муж. Максим Пименов рассказал, что не считает это героическим поступком, а уверен – так должен поступать каждый.

- Нельзя думать о себе. Ситуации разные бывают. Где-то от нашей помощи зависит жизнь людей. Мы должны на любой вызов реагировать, сразу помогать, это наш долг, - поделился он. И признался, что за судьбой того самого мужчины с гранатой пристально следит. Правда, тот уже в суде пытался свалить вину с себя и обвинить самих полицейских - но у него ничего не вышло.

Все лауреаты акции получили свои призы. Кто знает, может быть именно на них и будут равняться те, кто получит диплом в следующем году.