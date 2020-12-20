Погода в Самаре на Новый год 2021: точный прогноз на новогоднюю ночь

Новый год будет теплым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году эпидемиологи советуют отметить наступающий праздник как можно спокойнее и по-домашнему. Однако, все же площади и скверы в городе и муниципалитетах украшают елками, ледяными фигурами и световыми картинками. Так что погулять перед тем, как куранты возвестят наступление Нового года, все же можно. И уже сейчас многие задаются вопросом - что же готовит природа любителям провести время на свежем воздухе. Представляем предварительный прогноз погоды в Самаре на Новый год 2021: чего ждать в новогоднюю ночь самарцам рассказывают синоптики.

Конечно, стоит отметить, что прогноз погоды пока еще предварительный. Сейчас декабрь лютует и ночи стали очень морозными, но уже 26 декабря станет теплее, пойдет снег, будет сумрачно. Судя по всему, именно такая погода сохранится и до новогодней ночи 2021.

По прогнозам в последние дни декабря будет довольно тепло: -5 -3 градуса, 30 декабря пойдет снег, чтобы Новый год нам всем не пришлось встречать в серости и слякоти. 31 декабря температура будет -6 -8 градусов, пасмурно, снега не обещают.

До этого синоптики также говорили, что январь 2021 года будет теплее климатической нормы, кстати, предварительно синоптики обещают, что уже в первых числах выглянет солнце и порадует жителей области. В целом же новогодние каникулы будут теплыми и снежными.

Информация обновляется и уточняется.