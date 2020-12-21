Меньше очередей, больше улыбок: в самарской детской поликлинике внедрили «бережливую» систему

По нацпроекту поликлиника получила дополнительный аппарат УЗИ Фото: Лариса СТЕПАНОВА

Снаружи здание детского отделения городской поликлиники №14 на ул. Ново-Садовой ничем не отличается от десятков таких же поликлиник. Но едва оказавшись внутри понимаешь, что оказался в особенной, доброжелательной к маленьким пациентам, среде. Яркие стены, разноцветные картины и указатели на них, современная эргономичная мебель – все это моментально настраивает на выздоровление. Свежий ремонт появился в медучреждении совсем недавно – благодаря нацроекту «Здравоохранение», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

"Бережливые" технологии позволяют сократить очереди Фото: Лариса СТЕПАНОВА

Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из направлений нацпроекта. Реализация нацпроекта в Самарской области находится на контроле у губернатора Дмитрия Азарова. Повышение доступности и качества медицинских услуг - в том числе, часть стратегии лидерства главы региона. Как отметил глава региона, таких темпов развития системы здравоохранения, причем как высокотехнологичного, так и первичного звена не было никогда.

В этом году организационные проекты по оптимизации работы с применением инструментов бережливого производства будут реализованы в 78 детских и 15 взрослых поликлинических отделениях, в том числе в отдаленных районах губернии.

- В 2020 году наше детское отделение вошло в проект, согласно которому с января 2020 года начался ремонт входной зоны, - рассказала заведующая детским отделением городской поликлиники №14 Ольга Далкова. – Обновились гардероб, регистратура, холл, появилась яркая и четкая навигация.

Обновленные стены и яркие цвета пришлись маленьким пациентам по душе Фото: Лариса СТЕПАНОВА

Одновременно в рамках нацпроекта поликлиника получила новые компьютеры и оргтехнику, а также второй аппарат УЗИ – портативный, который врачи смогут использовать не только в стенах медучреждения, но и во время выездных обследований в школах и детских садах.

А еще здесь были введены новые ставки – администратора зала и дежурного врача.

- Благодаря этому нам удалось развести потоки и снизить очереди, - объясняет Ольга Далкова. - Раньше все за любым обращением шли к своему врачу. А сейчас мы разделили потоки – те, кто по предварительной записи, идут к своему педиатру, а те, кто пришел в поликлинику по какой-то срочной надобности – к дежурному врачу. Таким образом появилась возможность всем приходить по предварительной записи, стало меньше очередей.

Ремонт в поликлинике планируют завершить к концу года Фото: Лариса СТЕПАНОВА

К поликлинике прикреплено 15,3 тысяч ребятишек. Маленькие пациенты и их родители уже п достоинству оценили все преимущества обновленной поликлиники.

- Я привела сюда на прием сына Костю, ему шесть лет, - рассказывает самарчанка Ксения Кулагина. – Мы пришли на профилактический осмотр к стоматологу, здесь очень хороший доктор, детки его совершенно не боятся. Давненько не были здесь, и я просто поражена изменениями в лучшую сторону. Стало приятно, красиво, появилось много интересных ярких мест для детей, которые могут привлечь их внимание - для родителей это тоже разгрузка. Это замечательно!

Сейчас в поликлинике завершается ремонт. Также здесь ждут новую мебель и оснащение для зоны комфортного пребывания детей- здесь появятся книжки и конструкторы, чтобы малыши могли поиграть Планируется, что все работы по преображению поликлиники завершатся уже к концу года.