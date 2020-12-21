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Горожан отправили на дачи: последние новости о коронавирусе в Самарской области к этому часу

Стали известны последние новости о коронавирусе в Самарской области на 21 декабря 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Жители Самарской области мечтают подальше уехать от коронавируса

Жители Самарской области мечтают подальше уехать от коронавируса

Больше 28 тысяч человек заболели коронавирусом с первых дней пандемии в Самарской области. В сутки число зараженных перевалило за 300. Умерли 540 человек. С такими непростыми итогами пандемии в Самарской области мы подходим к Новому году - 2021. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Самарской области на 21 декабря 2020 года: чего ждать, к чему готовиться и чем сегодня пугают больше всего.

За последние сутки прибавилось 307 человек, которые заболели коронавирусом. Больше всего - в Самаре, 172 человека, немало в Тольятти и Отрадном - по 19 и 18 человек. Достаточно сильно "расползается" болезнь по муниципальным районам. Также стало известно, что за сутки скончались от коронавируса с подтвержденным диагнозом еще шесть человек, эта цифра достигла 540.

Негативные тенденции власти пытаются сгладить. Впереди Новый год - совсем лишать праздника людей, уставших от пандемии, нельзя, при этом и допустить, чтобы празднующие собирались большими компаниями и тесно общались - невозможно. В Роспотребнадзоре обратились к самарцам и призвали встретить Новый год тихо, дома, по возможности уехать на дачу, проводить время с теми, с кем живете, не ходить к друзьям, не ездить к родственникам, проживающим отдельно - поберечь здоровье друг друга. Также уже известно, что в этом году отменяются все корпоративы, но ночью рестораны могут работать - правда, лишь с 50% загрузкой.

Также к новогодним праздникам украшают город: елки и украшения появляются на главных площадях, в парках и скверах. Жителей просят при гулянии соблюдать социальную дистанцию и не забывать об осторожности даже под впечатлением праздника.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Самарской области: последние новости

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