Уже 59 врачей трудоустроены в Кинельскую больницу по программе «Земский доктор»

В 2020 году в регионе запланированы выплаты 68 врачам и 35 фельдшерам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Елена Десятникова с детства мечтала продолжить семейное дело и работать в медицине. Ее мама - врач, бабушка и тетя тоже работали в этой сфере. Поэтому о выборе будущей профессии девушка даже не задумывалась. Летом 2020 года Елена закончила медицинский вуз. В дальнейшем планирует продолжить обучение в ординатуре и развиваться в выбранном направлении, а сейчас пришла работать и набираться опыта в Кинельскую центральную больницу города и района терапевтом и стала участницей программы «Земский доктор».

- Я всегда знала, что буду работать в медицине, мне это интересно. Смело могу сказать, что не жалею о выборе профессии: мне нравится моя работа, нравится помогать людям. Я вижу, что моя работа нужна, - делится впечатления молодой терапевт Елена Десятникова. - Для терапевта самая большая радость - видеть, как идет на поправку пациент, видеть положительную динамику своей работы.

Одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, - обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами. Особенно это актуально для районных больниц и отдаленных сельских территорий. В Самарской области эту задачу помогает решить программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Благодаря программам с 2014 года по 2019 в центральные районные больницы и города с населением до 50 тысяч человек - такие как Кинель, Нефтегорск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево - приехал 751 врач и 61 фельдшер. Все они получили подъемные: врачи по 1 миллиону рублей, фельдшеры - по 500 тысяч рублей. Со всеми получателями заключены договоры с обязательством об отработке в медицинской организации не менее 5 лет.

Привлечение кадров в медучреждения – это задача не только руководства учреждений здравоохранения, но и органов местного самоуправления. Напомним, по поручению главы региона Дмитрия Азарова муниципалитеты разработали программы мероприятий по созданию благоприятных условий в целях привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях, в том числе по обеспечению их жильем.

В Кинельской больнице пациенты уже оценили эффект от реализации программы. За 2019 год больница пополнилась 13 квалифицированными специалистами разных специальностей. В 2020 году в поликлинику приняты рентгенолог, хирург, нарколог, фтизиатр, участковый терапевт.

- Важная задача – привлечь специалистов в первичное звено. Именно туда люди приходят в первую очередь, - отмечает главный врач Кинельской ЦБГиР Сергей Плешаков. - Наш штат пополнили невролог, гинекологи, фтизиатр, терапевты. Они пришли как в амбулаторную часть, так и в стационарную. Специалистов становится больше, а значит помощь для наших жителей - доступнее.

Всего за время действия программы в Кинельской больнице трудоустроено 59 врачей.

Работа программ продолжается. В 2020 году в регионе запланированы выплаты 68 врачам и 35 фельдшерам, причем трудоустроившись в медицинские организации, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям региона, врачи получат уже по 1,5 миллиона рублей, а фельдшеры по 750 000 рублей.