«Студентов стало только больше»: как в Самаре готовили медиков в 2020 году

Руководители учреждений медицинского образования рассказали о сложностях минувшего года

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами – одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Настоящими героями 2020 года стали медики. Тысячи человек ежедневно входили в «красную зону», выезжали на машинах скорой помощи на дом к пациентам, оказывали неотложную помощь, встречали больных в поликлиниках. К взрослым товарищам присоединились и студенты медуниверситета и самарского медколледжа. Какую помощь они оказали здравоохранению, как в период пандемии поменялись образовательные программы и что в дальнейшем ждет медицинское образование - рассказали в эфире радио Комсомольская правда Ректор СамГМУ Александр Колсанов и директор медколледжа им. Н.Ляпиной Надежда Ярочкина.

«Студенты включились в медицинский процесс»

- Пандемия в 2020 году показала ценность кадрового ресурса в здравоохранении. Губернатор Дмитрий Азаров не раз подчеркивал, что одной из главных задач приоритетного нацпроекта «Здравоохранение» является улучшение первичного звена, снижение дефицита кадров. Как много делается для этого сегодня? Как студенты и ординаторы помогли здравоохранению региона в 2020 году?

Александр Колсанов:СамГМУ оказался очень плотно вовлечен в работу в этом году. Осенью мы открыли 300 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, отдав под ковидный госпиталь в том числе и терапевтическое отделение. 900 наших ординаторов практически с первых дней были трудоустроены – и в госпитали, и в поликлиники. Студенты 3, 4 и 5 курса проходили производственную практику в боевых условиях: на скорой помощи, в бригадах неотложки, в первичном звене. 22 сотрудника университета работают в госпитале в Южном городе. Профессора и заведующие кафедрами заняты в телемедицинском центре, помогают советом и консультацией мобильным бригадам, непосредственно выезжающим к пациентам.

Надежда Ярочкина: У нас в самарском колледже учатся 4500 человек, большинство уже в марте и апреле работали в медицинских организациях. Мы так организовали учебный процесс, чтобы дать всю необходимую информацию и дополнительные блоки о профилактике коронавирусной инфекции и в полном объеме дать возможность пройти практику. Также, когда началась пандемия, мы разработали программу по актуальным вопросам COVID-19 для уже работающего персонала и безвозмездно за все это время обучили более 4000 человек.

«Поступающих стало больше»

Из-за пандемии в этом году сложным был не только учебный процесс, но и приемная кампания. Насколько успешно она прошла?

Александр Колсанов:

Да, пандемия заставила нас поменять методы работы. В этом году дни открытых дверей у нас проходили дистанционно, мы боялись, что абитуриентов будет мало, но получили самый высокий конкурс за всю истории. У нас было больше 20 тыс заявок, мы приняли студентов с самым высоким проходным баллом за всю историю не только на бюджет, но и на внебюджетные места. Это говорит об интересе к профессии медика и о том, что все шаги, предпринимаемые государством - обновление оборудования в поликлиниках, повышение зарплат, формирование комфортных условий для работы - приносят нужный результат. И у нас поменялись приоритеты: сегодня мы стараемся дать такое образование, чтобы человек мог прийти и сразу начать работать в практическом здравоохранении, знакомим с цифровыми технологиями, включаем отдельными модулями современные новшества в программу для старших студентов: можно сказать, не просто идем в ногу, но опережаем. Сейчас мы стремимся сделать образование универсальным, у нас более 200 студентов сейчас обучаются на английском языке, мы берем на дистант зарубежных ученых, чтобы наши студенты были в курсе лучших мировых практик.

Надежда Ярочкина:

У нас тоже был очень высокий конкурс, более 7 человек на место, средний проходной балл был 4,65. При этом у нас при поступлении есть еще и психологический конкурс мы ищем не просто умных ребят, но тех, кто идеально подходит для работы, людей, умеющих функционировать в команде, стремящихся помогать людям. Цифры приема у нас растут ежегодно, в том числе и благодаря задачам, которые ставит нацпроект «Здравоохранение» по подготовке специалистов первичного звена. И мы ставим перед собой цель: принять максимальное количество абитуриентов, омолодить существующие кадры, обеспечить преемственность поколений и возможность для студентов сразу же работать с экспертами-практиками.

Образовательный процесс всегда меняется: сейчас у нас очно учатся студенты 1-2 курсов, остальным мы стремимся дать самые важные сегодня модули и позволяем проходить практику, работать в практической медицине, сразу получать знания уже от опытных специалистов. А еще стараемся максимально готовить именно тех студентов, на которых сегодня есть спрос: специалисты в анестезиологию, реаниматологию, рентгенологию. Эта информация сегодня востребована, и обучение мы проводим, в том числе, и для действующего персонала.

О чем бы вы сегодня хотели попросить жителей Самарской области?

Александр Колсанов:

Помните, что безопасность начинается с каждого лично. Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию. Сегодня здравоохранение работает на пределе кадровых ресурсов, в помощь людям вовлечены все. Давайте немного поможем врачам.

Надежда Ярочкина:

Сегодня в регионе 25 600 человек среднего медицинского персонала, и этого – не достаточно. Медработники тоже болеют, помочь им можем только мы. Давайте будем беречь себя и близких и только вместе мы сможем победить коронавирус.