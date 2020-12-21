“Это будто клише из какого-то романа”: самарец, бросивший гранату в жену-судью, отрицает вину

Мужчина отрицает свою вину Фото: Александра БУДАЕВА

В Самарском областном суде стартовали слушания по делу Алексея Балакирева. Мужчину обвиняют в покушении на жизнь жены, которая работает судьей, плюс в попытке взорвать двух полицейских, которые прибыли в тот день на место происшествия по звонку соседей о громком семейном скандале.

Напомним, 27 июля, по версии слежствия, пьяный Алексей Балакирев приехал в квартиру дома на ул.Буянова, гдк живет его супрага, начал скандалить, пытался выдернуть чеку из гранаты Ф-1, но не смог, тогда ударил Елену Балакирева кулаком по голове, а когда в незапертую квартиру зашли полицейские, кинул в них гранату. Все участники описываемых событий выжили лишь благодаря тому, что граната вылетела за входную дверь, а полицейский вовремя прикрыл ее. Вся лестничная площадка была повреждена осколками, но люди отделались легкими травмами. Кроме прочего, суду предстоит выяснить, откуда официально не работающий резчик по дереву добыл две гранаты и зачем взял их с собой, когда шел на “разборки” к жене, с которой они давно не жили вместе.

На сегодняшнее заседание не явились ни потерпевшая Елена Балакирева, ни полицейские, ни свидетели.

Суду предстоит во всем разобраться Фото: Александра БУДАЕВА

Сам подсудимый по внешнему виду до сих пор напоминает известного актера Михаила Ефремова в ночь после скандально известного ДТП. Самарский “Ефремов”, он же - Алексей Балакирев никак не может понять, в чем его вина и чем вызвано такое внимание к его персоне. Также он не согласен с предъявленным ему обвинением:

- Обвинение лживое и неправильное, никакого расследования не было. Это же будто клише, скопированное из какого-то романа. Все было совсем по-другому, - заявил сегодня в суде Алексей Балакирев.

Подробнее о своей версии событий он расскажет позже, после допроса потерпевших и свидетелей. Чтобы четко сформулировать свою позицию, времени у него предостаточно: арест ему продлили до 27 мая, Новый год мужчине предстоит встретить в СИЗО.

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