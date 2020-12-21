Свежие новости о «Крыльях Советов» на 21 декабря 2020: интерес к форварду и монолог Комбарова

Дмитрий Комбаров рассказал, где хотел бы поиграть. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Календарный год заканчивается, подводим небольшие итоги первой части сезона ФНЛ и присматриваемся к возможному усилению. Все это в нашей традиционной рубрике, где мы рассказываем о свежих новостях из жизни «Крыльев Советов» на 21 декабря 2020.

«КС» интересуются нападающим

Чем ближе трансферное окно, тем больше слухов по поводу переходов. Один из них подкинул «Матч ТВ». Сайт телеканала утверждает – «Крылья Советов» интересуются вторым в гонке бомбардиров ФНЛ Дмитрием Воробьевым. 23-летний форвард сейчас выступает за «Волгарь», в 23 матчах он забил 12 голов и уступает в лиге только нападающему «КС» Ивану Сергееву.

При этом контракт Воробьева с астраханским клубом рассчитан еще на полтора года, «Волгарь» же пока не планирует расставаться со своим бомбардиром.

Сергеев и Зиньковский лидеры по ударам

Кстати об Иване Сергееве. В первой части сезона нападающий «Крыльев» нанес больше всех ударов в лиге по воротам соперников – 97. 47 из них пришлись в створ. Такие цифры приводит «Спорт-Экспресс».

Следом за Сергеевым в этом списке расположился еще один игрок «КС» Антон Зиньковский. У него 78 ударов по воротам, 28 из которых в створ.

Примечательно, что третий в этом рейтинге Дмитрий Воробьев из «Волгаря». Он нанес 66 ударов по воротам соперников.

Калакуцкий может возглавить ФНЛ

На пост главы Футбольной национальной лиги претендует гендиректор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий. Об этом сообщает matchtv.ru. Это место вакантно после того, как нынешний глава лиги Игорь Ефремов объявил, что покинет пост президента ФНЛ.

Выбирать нового главу будут 23 декабря. Известно, что конкуренцию Калакуцкому составит бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус.

Комбаров не прочь продолжить карьеру в МЛС

На sports.ru вышел монолог защитника «Крыльев» Дмитрия Комбарова. В нем он затронул тему своего будущего. Контракт самарского клуба с Комбаровым истекает в конце этого сезона, и футболист отметил, что был бы рад вернуться в «Спартак», где готов конкурировать с Айртоном, или перебрался бы в Америку в один из клубов МЛС.

- Если не получится с РПЛ, то хотелось бы поехать в Америку, попробовать в МЛС, перед новым сезоном мы с агентом это обсуждали. Это не идея фикс, а просто желание, ничем не подкрепленное. Здесь дело не только в футболе, а еще хочется посмотреть, как живут на том континенте. Я три раза был в США, абсолютно другая вселенная – менталитет, архитектура, общение. Помню, когда впервые оказался в Нью-Йорке, увидел дым из люков, бомжей валяющихся, продающиеся сосиски и каштаны на перекрестках – сразу картинки из фильмов всплыли, - сказал Комбаров.