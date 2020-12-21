«Нам помогают все»: молодые медработники МСЧ №5 рассказали о первых шагах в профессии

В МСЧ №5 ждут самых лучших специалистов

Грамотные и квалифицированные профессионалы – самая большая ценность любого учреждения здравоохранения. В послании на 2020 год президент РФ Владимир Путин отметил: «Вопрос подготовки, привлечения кадров – ключевой для здравоохранения. К 2024 году все его уровни должны быть обеспечены специалистами и, в приоритетном порядке, первичное звено». В Самарской области эту задачу помогают решать медицинский вуз и колледжи, которые каждый год выпускают столь нужных на всех этапах врачей, медсестер, фельдшеров. Добиться успеха помогает и целевое обучение: студенты уже получая знания понимают, что их ждут на рабочем месте, и создание комфортных условий для молодых специалистов, система наставничества, позволяющая получать советы опытных врачей. О своем опыте привлечения специалистов рассказали в самарской МСЧ №5. Здесь за год приняли на работу 32 врача и 27 специалистов со средним медицинским образованием. Шесть специалистов специально прошли переобучение под наиболее востребованные специальности.

Ликвидировать дефицит медицинских кадров и привлечь к работе квалифицированных врачей – одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

На совершенствование кадровой составляющей лечебных учреждений направлена и стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

- На данный момент мы заключили договоры о целевом обучении по программам послевузовской подготовки (ординатуры) 2021/2023 с выпускниками медицинских вузов по дефицитным специальностям, а также с двумя выпускниками школ – они идут учиться в колледж. 10 ординаторов продолжают учиться по программе 2020/2022. Мы продолжаем искать целевиков на специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина), «Терапия», «Анестезиология», - рассказывает главный врач МСЧ №5 Анатолий Титов.

По его словам, молодым медикам здесь стараются помочь во всем: решают вопросы с выделением мест в общежитии, компенсируют часть расходов на съемное жилье, помогают получить денежные выплаты, организуют обучение в учреждениях дополнительного образования.

Врач-травматолог-ортопед Максим Лотков в МСЧ №5 пришел как раз по программе обучения в ординатуре. Молодой человек признается, что с первых лет выбрал для себя именно эту специальность и искал медучреждение, где его желание помогать людям воспримут с энтузиазмом.

- Я выбрал МСЧ №5 и не пожалел. Когда учился, думал, что у нас в первичном звене не все хорошо. И признаюсь честно, был удивлен. Здесь работают очень увлеченные и интересные люди, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» поликлиники меняются на глазах, в помещениях делают ремонт. Технология «Бережливой поликлиники» и цифровизация вообще творят чудеса: люди не стоят долго в очередях, быстрее получают помощь, а мне компьютерная запись помогает заранее подготовиться к приему, посмотреть историю болезни и не тратить на это время уже во время консультации, - рассказывает Максим.

Его коллега Язиля Гарипова закончила основное обучение в 2018 году, решила не просто устроиться в ординатуру, но и начать работать. Она мечтает стать детским эндокринологом, а сейчас трудится педиатром.

- Когда я пришла на работу, то опытные врачи давали мне много советов, помогали во всем, помогали разобраться в сложных случаях. Я очень благодарна за такое наставничество, ведь любые теоретические знания - это гораздо меньше, чем практика. Сегодня поликлиники серьезно меняются: появляется новое оборудование, электронные системы получения талонов, исчезают очереди в регистратуру. И я уверена, что такие позитивные изменения будут только продолжаться, - говорит молодая врач. И советует всем, кто мечтает о медицине, не бояться делать шаг в профессию. К тому же в МСЧ №5 всегда готовы помочь студентам адаптироваться в профессии, приглашают начинающих медиков на практику и опытные врачи охотно делятся с молодежью знаниями, так как верят: эти ребята обязательно вернутся работать в эти кабинеты.