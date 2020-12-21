В Самарской области пациентам с сердечными заболеваниями жизненно важные лекарства приносят на дом

Суть программы во взаимодействии стационара и поликлиники Фото: Евгения ВАСИНА

Мугульсум Маршалкина в сентябре пережила сложную операцию - стентирование коронарных артерий. Теперь пенсионерке необходимо принимать лекарства для разжижения крови. Все необходимые препараты ей принесла домой участковая медсестра.

- Лекарства мне нужны, чтобы снова не образовались тромбы. Операция прошла 24 сентября. В рекомендациях в выписке у меня было написано: «наблюдение в поликлинике по месту жительства». Я сюда обратилась, и мне сразу выдали все необходимые препараты на полгода. Кроме того, врач регулярно проверяет мое состояние, - рассказывает Мугульсум Маршалкина. – Эти лекарства для меня очень дорогие, а тут такая помощь.

В рамках программы лекарственного обеспечения пациенты, перенесшие острые сердечно-сосудистые события — инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, ангиопластику и стентирование коронарных артерий, аортокоронарное шунтирование, катетерную абляцию, получают необходимые препараты для лечения в амбулаторных условиях. Люди получают все необходимое для амбулаторного лечения в своей поликлинике. Для этого самому пациенту или его родственнику необходимо обратиться к участковому врачу. Сейчас, во время пандемии лекарства приносят прямо домой.

- Сердечно-сосудистые заболевания – одна из главных причин смертности населения. Поэтому в федеральном проекте сделан акцент на помощь пациентам с такими заболеваниями, - рассказывает главный врач Самарской городской поликлиники №3 Александр Максимов. – В целях реализации регионального сегмента проекта по распоряжению губернатора Дмитрия Азарова создана программа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболевания на период с 2019 по 2024 годы. Суть программы во взаимодействии стационара и поликлиники. При выписке из стационара люди, перенесшие острые сердечно-сосудистые события, получают необходимые на месяц лекарства, а информация о таких пациентах поступает в поликлинику. И мы уже готовим для них необходимые препараты на последующий период лечения.

Лекарства выписываются сразу на 3 месяца или полгода в зависимости от состояния пациента. Программа действует в течение 12 месяцев. Все это время человек остается под пристальным наблюдением медиков.

- Люди, которые уже перенесли инфаркты, инсульты - это группы повышенного риска. Чтобы предотвратить повторное развитие опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы, им необходимо особое внимание врачей. При появлении такого пациента на участке, мы сами доставляем медикаменты им на дом, и активно с ним работаем, - подробнее рассказывает Александр Максимов.

Разносить лекарства помогают волонтеры, но чаще это делают сами медсестры. Сейчас под наблюдением специалистов Самарской городской поликлиники №3 307 пациентов, выписанных из стационаров, всеми необходимыми препаратами они уже обеспечены.

- Как отмечает Александр Максимов, Все препараты подбираются индивидуально в соответствии с рекомендациями лечащего врача. При этом сохраняется преемственность между стационаром и поликлиникой.

Получить лекарство по рецепту можно в аптеке по отпуску льготных препаратов, но для тех, кто старше 65 лет важно именно то, что препараты приносят на дом.

- Врач осматривает пациентов, назначает необходимые лекарства. Рецепт, выписанный врачом, попадает к нам. Мы получаем от главной медсестры все необходимые препараты и относим пациентам домой. Пациенты благодарят, радуются, - рассказывает медсестра Тамара Янаева.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – важное направление национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В развитии системы здравоохранения, в оказании пациентам своевременной медпомощи – в том числе стратегия лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Кроме лекарственного обеспечения, в рамках нацпроекта медучреждения оснащаются оборудованием для диагностики и лечения кардиологических больных, внедряются передовые методы устранения сердечных патологий, что позволяет повысить качество и продолжительность жизни пациентов.