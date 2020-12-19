В областной ГИБДД рассказали, что делает дороги Самарской области безопаснее

Кроме того в этом году скорректировали работу светофоров в Самаре и Тольятти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершается еще один год реализации национального проекта «Качественные безопасные дороги» в области. Предварительные итоги года подвел начальник отдела дорожной инспекции областной УГИБДД майор полиции Артем Кудашев.

- В рамках проекта сотрудники госавтоинспекции совместно с собственниками региональных и местных автодорог на 2020 год запланировали 744 инженерных мероприятия. На 15 декабря на региональных дорогах все запланированные мероприятия реализованы, на дорогах местной сети осталось реализовать 7% работ, их закончат в начале следующего года.

Инженерные мероприятия – это комплекс инфраструктурных изменений, которые делают дороги безопаснее: искусственные неровности, барьерные ограждения, шумовые полосы, регулировка светофоров.

- Искусственные дорожные неровности позволяют снизить скорость на определенных участках. Они важны у пешеходных переходов возле школ, детсадов, колледжей, - отмечает Артем Кудашев. - Шумовые полосы предотвращают ДТП из-за заснувших водителей. Их устанавливают на прямых участках дороги и у пешеходных переходов.

Боковые и осевые ограждения помогают предотвратить лобовые столкновения, но не на всех дорогах их можно установить из-за узкой проезжей части. Осевое ограждение в будущем году появится на Южном шоссе. Там сейчас ограничена скорость до 40 км/ч из-за частых ДТП.

- Ограничение - мера не популярная, но с тех пор, как появились знаки, здесь не произошло ни одного ДТП с пострадавшими. Вместе с администрацией Самары мы приняли решение о капитальном ремонта Южного шоссе уже в следующем году, там установят ограждения для разделения транспортных потоков.

Кроме того в этом году скорректировали работу светофоров в Самаре и Тольятти.

- Встречные потоки развели во времени, что помогло уменьшить количество ДТП. Такое же решение применим на пересечении улиц Ново-Садовая и Шверника. Там выделим левый поворот, чтобы встречный транспорт не затруднял движение, - подчеркнул Кудашев.