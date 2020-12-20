Юных жителей Самарской области учат правильно вести себя на дорогах

Увы, не все дети соблюдают ПДД Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В региональной составляющей нацпроекта большое внимание уделяют безопасности самых юных участников дорожного движения. Детей учат правильно вести себя на дорогах. Делают это учителя, которые традиционного участвуют во Всероссийском конкурсе «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» и занимают призовые места. Так в прошлом году лауреатом конкурса стал учитель из «Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества».

Занимаются дети в специальных центрах профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обучения навыкам оказания первой помощи. В этом году кроме уже работающих 17 центров открыли еще пять. Все они активно взаимодействуют с подразделениями Госавтоинспекции.

В помощь педагогам в области создали электронную «Библиотеку методических идей по профилактике ДДТТ». Чтобы она пополнялась в июне - июле 2020 года прошел Областной конкурс методических, в котором участвовали 80 педагогов Самарской области.

Кроме этого в регионе активно развиваются детско-юношеские автошколы и отряды юных инспекторов движения (ЮИД). В них вступают школьники от 7 до 13 лет, а старшеклассники становятся волонтерами ЮИД. Сейчас к этому движению привлечено более 10 тысяч ребят. ЮИДовцы проводят социально-значимые акции, занимаются подготовкой агитвыступлений, проводят мероприятия, направленные на формирование культуры поведения на дорогах. В сентябре прошел интернет-форум учащихся региональных образовательных организаций «Безопасность превыше всего!». Планируется, что до конца учебного года в движения ЮИД будут вовлечены все образовательные учреждения области.