Жители Самары могут ездить со скидкой до конца года

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Сэкономить на проезде жители и гости города смогут в метрополитене, муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт. Скидка составит 6 рублей.

Алгоритм простой. Нужно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору в наземном транспорте или к одному из турникетов метро, поддерживающих оплату бесконтактными банковскими картами. В обоих случаях сумма разовой поездки спишется с карты уже со скидкой.

- Привычка платить в одно касание уже не один год является частью повседневной жизни многих жителей России. Это удобный, безопасный и технологичный способ оплаты проезда в городском транспорте, особенно актуальный в текущей ситуации. Мы надеемся, что наша акция не только поможет жителям города сэкономить денежные средства, но также в текущих условиях обезопасит их за счет сокращения прямого контакта с различными поверхностями, - говорит Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Акция проводится совместно со Сбербанком и его дочерней компанией АО «Расчетные решения», а также с единым оператором «Объединенная транспортная карта» и местными муниципальными перевозчиками, которые уже реализовали прием бесконтактных банковских карт на транспорте. При этом указанная скидка в общественном транспорте применяется только при оплате проезда бесконтактной картой «Мир».

- Безналичная оплата удобна, прежде всего, самим пассажирам - проезд можно оплатить в одно касание своей картой с бесконтактной технологией, а когда действуют акционные скидки, это еще и выгодно, - считает Михаил Казаков, генеральный директор АО «Расчетные решения».

По всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращаться в банк, выпустивший карту. Если ваша карта не является бесконтактной, вы можете обратиться в свой банк для ее перевыпуска.

КСТАТИ

Привяжи карту к телефону

Не меньше, а иногда и больше возможностей предоставляет мобильное приложение Mir Pay. Его можно установить на свой смартфон и с его помощью совершать любые покупки. Для этого нужно привязать к приложению свою карту «Мир» (это позволяют делать более 60 банков). Но есть одно техническое ограничение – смартфон должен быть на базе ОС Android от версии 6.0 и выше. И обязательно с поддержкой NFC (ближняя бесконтактная связь).

Как уверяют эксперты, такой способ оплаты безопасен со всех сторон. Во-первых, оплата происходит бесконтактным способом, что важно во время пандемии. Во-вторых, данные карты никто не сможет перехватить. Реквизиты не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом одноразовый цифровой код – токен.

СПРАВКА «КП»

«Мир» - это национальная платежная система. Карту выпускает 151 российский банк, включая крупнейшие. Ее принимают на всей территории страны - в любых пунктах, где есть возможность безналичной оплаты. Ассортимент карт при этом тоже большой. Есть варианты с бесплатным обслуживанием и повышенным кэшбеком. Выбрать подходящий банк и тариф можно на сайте www.mironline.ru.

По карте «Мир» предоставляется множество скидок и различных бонусов. Подробные условия всех действующих акций для держателей карт национальной платежной системы можно посмотреть на официальном сайте – www.privetmir.ru. Там же нужно обязательно зарегистрировать карту, чтобы пользоваться всеми бонусами.