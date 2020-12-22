Не будь «электрочайником»: «Комсомолка» подвела итоги энергодиктанта

«Комсомолка» объявляет победителей энергодиктанта Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Что за энергодиктант такой? В октябре «Комсомолка» совместно с «Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Волги запустила в сеть прелюбопытный тест в рамках фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе Ярче 2020». Мы предложили нашим читателям ответить на 20 вопросов, связанных с энергоресурсами. Сколько лишней электроэнергии «пожирает» накипь на чайнике, сколько тока (и денег) «утекает» через включенную без дела зарядку мобильника и 18 других таких же полезных в хозяйстве вопросов, мы задали, чтобы узнать, насколько вы разумные потребители. И вот результаты: правильно на все 20 вопросов ответили лишь 3% пользователей (надеемся, что наши эрудиты не заглядывали за подсказками в Интернет). Более половины верных ответов у 53% «написавших» энергодиктант. Причем треть из них - люди в возрасте 31 - 40 лет, а 26% - молодежь до тридцати. Остальные читатели, из более взрослой аудитории, оказались менее подкованными. Видимо, людьми старой закалки труднее воспринимается необходимость экономить энергоресурсы (лозунг «Взять все от природы - наша задача» уже не актуален, но все еще живуч). Тем не менее мы рады, что все, кто прошел тест (с любым успехом), узнали много нового и полезного как для семейного бюджета, так и для экологии. А первая десятка участников диктанта получит, как договаривались, сувениры от «КП» и наших партнеров-энергетиков. Мы поздравляем Лысова А. А., Пятайкину О. В., Лазунину Е. В., Иванова И. И., Васильеву Е. Г., Кулакова П.А., Липатову Н. А., Никитину Н., Наумова Е. В., Рублева Е.А.

Чтобы забрать сувениры из редакции «Комсомольской правды» по адресу г. Самара, ул. Лесная, д.9, свяжитесь с нашим координатором по телефону: 8 (927) 659-44-13 или электронной почте: Julia.homik@phkp.ru

Если вы еще не проверили свою энергограмотность, то приглашаем пройти тест: https://www.kp.ru/best/samara/test-energo-diktant/