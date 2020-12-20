Кто помогает самарским родителям научить детей соблюдать ПДД

Безопасность превыше всего Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области активно проводят профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ). В нашем регионе не только обучают детей безопасному поведению на дроге, но и напоминают о важных правилах родителям. В 2020 году прошло сразу несколько тематических мероприятий. Так летом прошел Первый семейный онлайн Чемпионат «Каникулы без ДТП». В нем участвовали 110 команд. В феврале состоялся областной конкурс «Мой папа самых честных правил…Он ПДД большой знаток!». Участники конкурса 66 семейных команд, а в сентябре - Областное родительское собрание «Я пример на дороге!».

Образовательные и профилактические мероприятия проходят в рамках реализации нацпроекта «Безопасность дорожного движения». В региональную составляющую проекта реализуют областная ГИБДД, региональный минздрав и министерство образования и науки, а также департамент по вопросам общественной безопасности.

Общественные организации области также активно работают нам тем, чтобы как можно меньше детей получали травмы на дорогах. «Родительский патруль» вместе с представителей Госавтоинспекции регулярно проверяют наличие у автомобилистов-родителей детских удерживающих устройств, светоотражающих элементов у детей-пешеходов и другие элементы безопасности.

В рамках программы обновился и областной Центр по профилактике ДДТТ. В рамках Президентской программы профилактики нарушений в сфере безопасности дорожного движения, которая направлена на снижение уровня смертности на дорогах России до 0 уровня к 2030 году, его оснастили мобильным автогородком «Лаборатория безопасности». Оборудование мобильной лаборатории постоянно пополняется современными техническими средствами, что позволяет моделировать дорожные ситуации, максимально приближенные к реальным.

Информационно-просветительские мероприятия проводят благодаря федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». Областной Центр по профилактике ДДТТ в своей работе активно использует специальное программное обеспечение портала, что позволяет проводить интерактивный учебный курс в аудитории и дистанционно. Набор электронных учебно-методических пособий, рекомендаций и диагностических материалов для учителей и родителей нацелен на помощь в воспитании грамотных и сознательных участников дорожного движения. Также активно используются возможности федерального портала «Дорога без опасности», материалы газеты «Добрая Дорога Детства» и др.