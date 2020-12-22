В регионе за сутки 305 новых заболевших коронавирусом, губернатор призывает поберечь бабушек и дедушек

В регионе ежедневно фиксируется более 300 новых случаев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в последние дни регулярно фиксируют более трехсот новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 28 335 человек. За прошедшие сутки не было летальных случаев. Глава региона призвал граждан старше 65 лет пореже выходить из дома и по возможности не ездить в общественном транспорте, даже если очень хочется повидаться с внуками.

Без летальных исходов

За прошедшие сутки в Самарской области зафиксировали 305 новых случаев заражения коронавирусом. В последнее время ежедневно находят более трехсот заболевших. Больше всего случаев фиксируют в Самаре, где в этот раз 184 новых заразившихся. В остальных городах и районах значительно меньше. Не считая Самары, за сутки больше всего случаев в Тольятти, где 29, и в Новокуйбышевске, где 12.

На этот раз впервые за долгое время обошлось без смертельных случаев. Последний раз такое было в начале ноября. Всего с начала пандемии скончались 540 человек из 28 335 заболевших. Выздоровели 26 102 человека, в том числе, 288 – за прошедшие сутки.

Пенсионеров не ограничили в передвижении

Несмотря на отсутствие новых летальных случаев, заболеваемость остается высокой. В регионе действует режим самоизоляции для граждан старше 65, в связи с этим обсуждалась возможность блокировки социальных карт, необходимых для проезда в общественном транспорте. Ранее губернатор Дмитрий Азаров поручил позвонить буквально каждому, кого могут коснуться эти ограничения.

В итоге власти региона решили, что пожилые люди могут поехать в магазин, поликлинику или аптеку – в режиме самоизоляции предусмотрены исключения. Поэтому карты блокировать не стали. При этом глава региона призвал земляков старшего возраста пореже выходить на улицу и стараться не ездить в общественном транспорте. Даже если нужно отправиться к внукам.

«Сейчас не то время, когда наши бабушки и дедушки, не проживающие с внуками, могут уделять им внимание. Перемещение в транспорте, чтобы понянчиться с внуком, — это дополнительные риски. Давайте мы максимально оградим старшее поколение от этих рисков», - сказал губернатор.