Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 21 декабря 2020 года

В городах Золотого кольца обсуждают некоторые послабления на новогодние праздники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городах Золотого кольца в период перед новогодними праздниками высказывают намерения снять часть ограничений. Однако ситуация с заболеваемостью пока не позволяет этого сделать. Везде регулярно фиксируется большое количество заразившихся, за исключением Ярославской области, где в Ростове и Переславль-Залесском за сутки иногда вовсе не находят заразившихся.

В плане послаблений пока дальше всех продвинулись в Подмосковье, где недавно разрешили посещение спортивных мероприятий. Конечно, полностью стадионы заполнять нельзя, но на 25% от общей вместимости зрителям собираться можно.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 540 (+6)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 998 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1221 (0)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 7412 (+62)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 7029 (+35)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 5688 (+52)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30