Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 21 декабря 2020 года

В городах Золотого кольца обсуждают некоторые послабления на новогодние праздники
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городах Золотого кольца в период перед новогодними праздниками высказывают намерения снять часть ограничений. Однако ситуация с заболеваемостью пока не позволяет этого сделать. Везде регулярно фиксируется большое количество заразившихся, за исключением Ярославской области, где в Ростове и Переславль-Залесском за сутки иногда вовсе не находят заразившихся.
В плане послаблений пока дальше всех продвинулись в Подмосковье, где недавно разрешили посещение спортивных мероприятий. Конечно, полностью стадионы заполнять нельзя, но на 25% от общей вместимости зрителям собираться можно.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 540 (+6)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 998 (+7)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1221 (0)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 7412 (+62)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 7029 (+35)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 5688 (+52)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30