"Подари братику машинку, а мне маркеры": пять желаний самарских детей, которым нужен Дед Мороз

Исполнить мечты ребят может каждый Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый год - праздник, в который сбываются мечты, а в жизнь воплощаются самые смелые желания. С верой в чудо пишут в предновогодние дни письмо Деду Морозу дети во всех уголках земного шара и 1 января дружно бегут искать под елкой такой долгожданный презент.

Вот только далеко не у каждого мечты сбываются... Но стать Дед Морозом может каждый из нас - для того, чтобы как можно больше ребят поверили в сказку. Вместе с организацией "Домик детства" мы подглядели письма ребятишек из неблагополучных семей, которые они отправили Деду Морозу. Может быть, волшебники, способные исполнить их желание, есть среди нас?

Света просит о наборе для рисования

Света, 11 лет

Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Света. У меня есть младший брат, ему два годика. Вела я себя хорошо, я хочу, чтобы ты подарил мне маркеры (25 штук) и картинку по номерам, потому что я люблю рисовать, а моему братишке - машинку (он любит с кузовом). Желаю тебе счастья и здоровья, чтобы у тебя все было хорошо.

Петя просит у Дедушки Мороза лыжи

Петя, 10 лет

- Дорогой Дедушка Мороз, я учусь хорошо, на 4 и 5 весь год. Я помогал маме по домашним работам. Я весь год был хорошим мальчиком. Я очень хочу в подарок от тебя получить лыжи. Я буду благодарен тебе!

Настя мечтает о детской косметике

Настя, 10 лет

Дорогой Дедушка Мороз, я мечтаю о косметическом наборе для девочек и о "Наборе юного художника". Спасибо!

Вадим Сильманович, 9 лет

Здравствуй, Дедушка Мороз! Поздравляю с Новым годом и Рождеством. Меня зовут Вадим, я учусь в школе. Подари, пожалуйста, мне телефон сенсорный, он мне нужен для учебы в школе. Я обещаю слушать папу и учиться на одни пятерки. Желаю тебе всего самого наилучшего, добра и сил!

Дима и Алена Сулеймановы тоже написали свои желания

А вот Алена, Кристина и Дима Сулеймановы мечтают о самокате, велосипеде, ноутбуке для учебы и игрушке Амокас.

Кристина хочет игрушку Амокас

Если вы можете исполнить мечты детей и выступить для них и их семей в роли доброго волшебника, пишите в Комсомолку: 89170379165 - WhatsApp и Viber, kpsamara@mail.ru. Также можно обратиться к руководителю организации "Домик детства" Антону Рубину.