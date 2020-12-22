Подарки для себя и близких: что к грядущим праздникам приготовил Сбербанк для жителей Самарской области

Новинкой этого года стала уникальная приставка SberBox Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уходящий год научил нас быстро адаптироваться к новым реалиям дистанцирования и оперативно осваивать современные технологии. И вот уже онлайн-консультация врача или доставка продуктов на дом больше не кажутся нам фантастикой. Какие еще сервисы в этом году разработал и внедрил Сбер для своих клиентов, и какие сюрпризы приготовил к новогодним праздникам? Рассказываем.

Сервисы для жизни

Пожалуй, самый популярный сервис Сбера — Сбербанк Онлайн. Это отличный помощник, с которым удобно управлять своими финансами, и не только. В 2020 году Сбербанк Онлайн, как и сам Сбер прошел масштабное обновление. Так, благодаря обновлению стал более атмосферным, эмоциональным, гибким и современным. Также появилась возможность управлять настройками видимости банковских продуктов и контентом «Историй», исходя из своих интересов. На главный экран теперь можно самостоятельно добавлять карточки быстрых действий (регулярно совершаемых платежей и переводов).

Как отметила заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева, сегодня благодаря уникальному идентификатору Сбер ID из приложения можно легко переходить в другие сервисы компании, без дополнительной регистрации. По сути, Сбер ID — единый аккаунт для удобного и безопасного входа на площадки сервисов экосистемы Сбера и партнёров. Например, с помощью сервиса можно пользоваться услугами Ситимобил, Delivery Club, Okko и ещё более 80 компаний.

Новинкой этого года стала уникальная приставка SberBox. Она превращает любой телевизор в центр развлечений и даёт пользователю неограниченные возможности в организации досуга и решении бытовых вопросов. Устройство позволяет смотреть огромное количество ТВ-каналов, фильмов, сериалов и видео, слушать миллионы музыкальных композиций, играть в игры на большом экране, а также делегировать различные рутинные задачи виртуальным ассистентам – интеллигентному Сберу, жизнерадостной Джой и педантичной Афине.

Флагманский продукт этого года — СберПрайм. Это подписка на целый пакет сервисов экосистемы. Владельца такой подписки, которую, к слову, сейчас можно успеть приобрести всего за 999 рублей на год, ждут скидки на покупку более чем 20 тысяч фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре Оkko, доступ к более чем 40 млн музыкальных композиций в СберЗвуке, бесплатная доставка продуктов через сервис СберМаркет, 30 Гб в облачном хранилище СберДиск, скидки на заказ готовых блюд в DeliveryClub, поездки в такси Ситимобил и на абонентскую плату в СберМобайл.

Кстати, пользователи Сбербанк Онлайн уже сейчас могут получить свой новогодний подарок: для этого надо зайти в приложение и сказать: «Салют, хочу подарок!». Виртуальный ассистент выберет один из десятков вариантов: бесплатную подписку на СберЗвук или Оkko, скидки на покупку SberBox или СберПрайм, а также другие продукты экосистемы Сбера.

Услуги на расстоянии

В уходящем году Сбер работал 24х7, и речь идет не только про финансовые услуги. Взять, к примеру, сервис СберЗдоровье, на основе которого была запущена горячая линия по вопросам коронавируса. За время работы на нее обратилось более 400 тысяч человек, консультации проводило 400 врачей, прошедших дополнительное обучение.

А еще в этом году в Самару «пришла» СберЛогистика. Теперь ей можно доверить доставку посылки, например, новогоднего подарка для живущих в другом городе родственников. Вариантов несколько: отправление может забрать курьер, вы можете сами привезти посылку в пункт выдачи заказов, или же можете оставить ее в постамате. В Самарской области уже работают 30 таких постаматов и 26 пунктов приема и выдачи заказов.

Что касается услуг банка, то Лилия Читнева отметила, что свыше 70% потребительских кредитов в этом году в Самарском отделении Сбербанка было оформлено онлайн. Всего за 11 месяцев 2020 года Самарское отделение Сбербанка выдало свыше 121 тыс. потребительских кредитов на сумму более 26 млрд руб.

Все чаще жители региона подают онлайн и заявки на ипотечный кредит Сбербанка. Кстати, чтобы сделать ипотечные программы ещё более доступными для клиентов, Сбербанк реализовал возможность получения дополнительной скидки – акция банка, позволяет снизить ставку по ипотечному кредиту при использовании сервиса «Электронная регистрация» на ДомКлик до 1 февраля 2021 года.

Подарки к Новому году

Предновогоднее время выгодно тем, кто планировал взять потребительский кредит. Клиенты Сбербанка могут снизить ставку, причем сразу на два процентных пункта. Для этого надо вносить платежи по графику без просрочек и досрочного погашения в течение года, после чего процентная ставка снизится автоматически. Акция продлится до 28 января 2021 года.

Для держателей карты платежной системы «Мир» Сбербанк приготовил еще одно специальное предложение. Если в течение декабря не снимать наличные с карты «Мир» и ежедневно совершать покупки на сумму от 300 рублей, можно выиграть один из трех миллионов рублей. Кроме того, участников акции ждут 1500 сертификатов на покупки в СберМаркете номиналом 3 500 рублей.

Подробнее о новогодних акциях банка можно узнать на сайте Сбербанка.