Коронавирус в городах Золотого кольца: последние новости на 23 декабря 2020 года

Рассказываем последние новости о COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городах Золотого кольца в предновогодний период ситуация с заболеваемостью не позволяет снимать некоторые ограничения. В Ярославской области проводят спортивные соревнования, без зрителей из-за пандемии коронавируса, а в Подмосковье наоборот, разрешили заполнять стадионы людьми, однако только на 25%.

За сутки в Подмосковье произошел резкий скачок заболевших коронавирусом, в Сергиевом Посаде сразу заболели почти 150 человек. Однако, в некоторых городах отмечается «нулевой прирост новых инфицированных жителей.

Рассказываем о ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольца на 23 декабря 2020 года.

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 547 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 1005 (+7)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1221 (0)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 7471 (+59)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 7080 (+51)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 5834 (+146)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30