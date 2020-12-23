Коронавирус в городах Золотого кольца: последние новости на 23 декабря 2020 года

Рассказываем последние новости о COVID-19
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городах Золотого кольца в предновогодний период ситуация с заболеваемостью не позволяет снимать некоторые ограничения. В Ярославской области проводят спортивные соревнования, без зрителей из-за пандемии коронавируса, а в Подмосковье наоборот, разрешили заполнять стадионы людьми, однако только на 25%.
За сутки в Подмосковье произошел резкий скачок заболевших коронавирусом, в Сергиевом Посаде сразу заболели почти 150 человек. Однако, в некоторых городах отмечается «нулевой прирост новых инфицированных жителей.
Рассказываем о ситуации с коронавирусом по городам Золотого кольца на 23 декабря 2020 года.
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 547 (+7)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 1005 (+7)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1221 (0)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 7471 (+59)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 7080 (+51)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 5834 (+146)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30