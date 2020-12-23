В Самарской области привили более 3 тысяч медиков и начали вакцинировать военных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последние несколько дней в Самарской области регистрируют более трехсот заболевших в сутки, а летальных случаев, среди пациентов с коронавирусом, не фиксируют уже два дня. Вакцинация от коронавируса продолжает набирать обороты – дело дошло до военнослужащих. Кроме того, минздрав планирует привить даже ранее переболевших коронавирусом. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 23 декабря 2020 года.

В Самарской области, за минувший день, обнаружили еще 304 человека, у которых подтвердился коронавирус. Таким образом, общее число заболевших достигло отметки в 28 639 человек. К счастью, из них уже 26 392 пациента успешно завершили свое лечение, в том числе 290 человек за сутки.

Уже «традиционно» в областной столице находят наибольшее число заболевших, так за сутки коронавирус подтвердился у 131 жителя Самары. В Тольятти – 31 инфицированный, а в Сызрани коронавирусом заразились 15 человек.

Вторые сутки в Самарской области не регистрируют летальные случаи, среди пациентов с подтвержденным COVID-19. Итого количество смертей с начала пандемии остается на отметке в 540 человек.

Несмотря на то, что в регионе второй день нет летальных исходов от коронавируса, уровень заболеваемости остается высоким. В регионе также продолжают действовать некоторые ограничения, в том числе и самоизоляция для жителей старше 65 лет.

Также, уже вторую неделю, в Самарской области продолжается вакцинация от коронавируса. В первую очередь вакцину получили медики, учителя и соцработники. 22 декабря стартовала вакцинация военнослужащих. По линии министерства обороны РФ в Самарскую область поступило 1000 доз вакцин от коронавируса.

На данный момент от коронавируса привили более 3 000 медиков региона, к концу этой недели этот показатель составит 4000 человек. Главврач тольяттинской больницы, руководитель информцентра оперштаба Самарской области Николай Ренц рассказал о том, что переболевшие легкой степенью коронавируса также нуждаются в вакцине, так как в их организме уровень антител быстро снижается. Таким образом, как только в регионе появится достаточное количество вакцины, то переболевшим предложат тоже сделать прививку.