Леонид Пугачев родился, вырос и получил образования в Куйбышеве, а сейчас трудится на благо родного города. Он руководитель управляющей компании «Коммунресурс». Это она отвечает за 305 домов разной этажности. Большинство их них построены в 70-х и 80-х годах. Как удается управлять таким хозяйством, помогают ли в этом два высших образования и что управляющая компания готовит для жителей на Новый год, Леонид Пугачев рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде».От металлургии до ЖКХЛеонид Пугачев с красным дипломом окончил Куйбышевский авиационный институт. В студенческие годы активно занимался научной работой. Среди самых ярких воспоминаний того времени - служба в армии и знакомство с научным руководителем.- Два года армии делают из юноши мужчину, - уверен Леонид Пугачев. - После службы я еще серьезнее стал относиться к учебе, работал лаборантом, моим научным руководителем был Алексей Александрович Мельников. Он вел меня до красного диплома. Мы и сейчас с ним в дружеских отношениях.Темой исследований Леонида Пугачева стала «порошковая металлургия». Он - один из немногих самарцев, кто дважды становился победителем Гагаринских чтений. В свое время это была престижная научная конференция среди студентов авиационных вузов страны. Параллельно получил образование переводчика в научно-технической сфере. Но посвятить всю жизнь металлургии и науке не удалось. Грянула перестройка. Пришлось развиваться в другом направлении - в экономике. Долгое время Леонид Пугачев работал в банковско-инвестиционной сфере, взаимодействовал и с промышленными предприятиями, а потом стал главным энергетиком в управляющей компании.Любимая работаЛеонид нашел то, что ему по душе, и окончательно перешел работать в сферу ЖКХ. Со временем стал руководителем управляющей компании. Кстати, сейчас дом, в котором он живет, тоже под управлением «Коммунресурс». Правда, УК жители выбрали не потому, что один из жильцов ее руководитель, а потому как были недовольны предыдущей. Сомневались, но на общем собрании все же решили перейти и не пожалели. Теперь пишут благодарности.Все замечания и предложения председатели жилых домов, которые находятся под управлением «Коммунресурс», регулярно направляют своей УК. Леонид Пугачев в курсе всех деталей в большом хозяйстве. Чтобы всегда быть на связи, в УК есть целый отдел по работе с населением, сообщества в соцсетях и чаты в мессенджерах. Работает круглосуточный кол-центр, активен аккаунт в «Твиттере», а скоро появится еще и страница в «Инстаграм». Общаются жители почти круглосуточно.- Мы работаем в режиме многозадачности. Засыпая, смотрю, что у нас случилось, просыпаясь, проверяю, что произошло, к чему готовиться. Люблю свою работу за непредсказуемость и динамичность. У нас не бывает одинаковых дней. Как и люди, все дома уникальны. Мне нравится постоянно быть в гуще событий и процессов, - говорит Леонид Пугачев.Справляться даже с самыми сложными задачами помогает трудолюбивая команда.- Нам всегда нужны квалифицированные кадры - рабочие и инженеры. Основное требование - быстрое и качественное выполнение работы. Это основной принцип нашей управляющей компании. Все надо сделать в максимально короткие сроки с установленным качеством. Поэтому и персонал у нас подбирается соответствующий.Празднику быть!УК «Коммунресурс» не только решает вопросы по обслуживанию домов, но и устраивает праздники: Масленица, праздник двора, день скворечника, и, конечно же, Новый год с подарками.- Мы с людьми и в будни, и в праздники. В этом году массовых мероприятий, к сожалению, не будет, но катки мы уже заливаем, поставим елки, развесим праздничные иллюминации, - перечисляет Леонид Пугачев. - Мы должны обеспечить безопасное и комфортное проживание людям. Комфортное - это когда человеку приятно заходить в свой двор, дом. Поэтому особое внимание мы уделяем чистоте подъездов и придомовой территории.Чтобы праздничные каникулы прошли для жителей без неожиданностей, уже сейчас специалисты УК работают в усиленном режиме. Специалисты-электрики, кроме текущего ремонта, осуществляют планово-профилактические работы: меняют автоматы и проверяют контакты. «Коммунресурс» уже не первый год оправдывает доверие своих жителей.