Под занавес сложного 2020-го особенно остро хочется добрых историй со счастливым финалом. КП нашла их— самарском колл-центре МТС. На самом деле, с проблемами, не требующими человеческой вовлеченности, успешно справляется приложение “Мой МТС”. А работники колл-центра телекоммуникационной компании способны и на искреннее сочувствие, и на шутку, и на помощь в ситуациях, не имеющих отношения к их обязанностям.Оператор Инесса. “Морковка за внимание”Все начиналось обычно: я рассказывала про наши тарифы пожилому мужчине. Он выслушал меня терпеливо, но вместо ответа на предложение подключить тарифный план, начал рассказывать свою историю. Как живет один, как в свои 70 лет выращивает на огороде картошку, лук и морковь. Чтобы помочь детям и внукам, да и просто потому что не привык сидеть без дела. Расчувствовался до слез.Конечно я не могла перебить длинный монолог - он с таким трепетом рассказывал! Я почувствовала, что ему не хватает одобрения и поддержки. И когда похвалила его за то, что он в свои 70 настолько энергичен, мужчина еще более вдохновенно продолжил свою историю. Я выслушала до конца, ведь ему это очевидно было нужно.Напоследок дедушка меня не просто поблагодарил за внимание, но позвал в гости и пообещал мешок морковки.Оператор Илья. “Угадай мелодию”Был случай, позвонила женщина и попросила помочь ей найти песню - услышала где-то, но не знала, кто исполняет. Мы долго перебирали варианты и остановились на том, что это скорее всего «Любовь уставших лебедей» Димаша Кудайбергена.Прошел месяц.Снова позвонила та же женщина, уже по другому поводу. Совершенно случайно попала на меня (а шанс, надо заметить, невелик, потому что колл-центр большой, работает на всю Россию). Женщина меня узнала и поблагодарила, потому что догадка моя оказалась верна. И посоветовала включить на следующий день радио в обед. “Любовь уставших лебедей” прозвучала в программе поздравлений для Ильи, оператора МТС. Было очень приятно.Оператор Елена. “Компас по телефону”Дозвонилась очень взволнованная бабушка, с нотками паники в голосе. Решила по осени после дождя пойти за грибами - и заблудилась в лесу. Женщина обратилась в колл-центр, чтобы ей помогли определить местонахождение. Пока она оставалась на линии, мы вместе настраивали услугу МТС Поиск - через нее можно было показать свою локацию близким. Мне очень хотелось помочь, я прикладывала максимум усилий и безумно огорчилась, когда звонок все-таки сорвался.Однако спустя время мне пришла благодарность. Оказалось, настроить мы все успели и бабушка благополучно выбралась. Моей радости не было предела!Оператор Петр. “Все понятно”Обзваниваю людей, рассказываю про новые тарифные предложения, и попадается мужик, который на мои первые слова отвечает в духе “Ну, здравствуйте, Петр, давайте поговорим”. Чувствую, сейчас будет упражняться в остроумии. Но деваться мне некуда, работа есть работа. Начинаю рассказывать, и тут он мне говорит - “Чё ты как робот? Ты можешь простыми словам все объяснить?” Я ему отвечаю: “У нас правила определенные”. “А я, - говорит, - с твоими правилами разговаривать не стану”. Понимаю, что трубку повесит. Так что согласился: “Ладно, давайте по-простому”.В итоге оказалось, у мужчины отпуск, проводит он его за городом, долго расспрашивал, где и как у нас по области работает связь. Слышно было, как он доволен тем, что я веду диалог на его условиях и даже почти на его языке.Оператор Виктория. “Дорожное покрытие”В России все еще встречаются участки трасс между городами, где нестабильное интернет-соединение. На одном из таких и остановился глубокой ночью мужчина, чтобы найти ближайшую гостиницу для ночлега. Но получилось только дозвониться до колл-центра. Я уточнила, что за трасса и номер километра, оперативно поискала со своего смартфона и подсказала абоненту контакты. Люблю такие моменты. Помочь мне не сложно, а добро ведь возвращается!Оператор Кристина. “Человеческий фактор”Звонит дядечка - такой, не молодой, но и не сильно в возрасте. Я, говорит, хочу тариф получше подобрать. Отвечаю, что это легко. Тем более, можно воспользоваться приложением “Мой МТС”, там всё очень понятно, перейти на другой тариф можно за несколько секунд. “Девушка, вас как зовут? - говорит. - Кристина. Меня на этой проклятой самоизоляции тошнит уже от экранов. У меня то телевизор, то компьютер, то снова телевизор. И опять пялиться, вчитываться, искать, что там звездочками и мелким шрифтом! А вот вы мне сейчас таким приятным голосом все честно-честно расскажете, да?”Конечно после такого комплимента мой голос стал только приятнее и тариф я подбирала особенно внимательно.Оператор Елена. “Новогоднее предложение”31 декабря 2019 года позвонил парень и без всяких предисловий сказал: “Здравствуйте, меня зовут Алексей! Я сейчас передам трубку своей девушке. Вы можете спросить, выйдет ли она за меня замуж?”Я спросила, конечно, и девушка ответила “да”.Все-таки есть в нашей работе место романтике!Живое общение с людьми, которые искренне готовы прийти на помощь даже в нестандартной ситуации, важно для всех нас, особенно в эпоху пандемии. Ну а вопросы, связанные с тарифами, услугами, состоянием счета и развлекательными сервисами, поможет решить приложение «Мой МТС».