Этот год оказался испытанием для всех нас. Но особенно тяжело пришлось самарцам серебряного возраста. Из-за самоизоляции многие из них оказались в одиночестве. А вот постояльцам негосударственного пансионата «Гармония» повезло: о них есть кому позаботиться.- С первых же дней мы соблюдали все требования Роспотребнадзора, - рассказывает директор пансионата «Гармония» Ольга Кондрашова. - Были ограничены посещения пансионата, приостановлены массовые мероприятия, проводится регулярная уборка и дезинфекция не только помещений, но и дворовой территории. Более того, чтобы обезопасить пожилых, многие наши сотрудники буквально переехали на работу. И не зря: вспышки заболевания короновирусной инфекцией в «Гармонии» удалось избежать.В карантин актуальность и востребованность пансионата возросла. Родные понимают: тут лучше, чем в четырех стенах. В «Гармонии» бабушки и дедушки даже на самоизоляции находятся в окружении сверстников и заботливого персонала и не испытывают недостатка в общении. А с родными и близкими обитатели «Гармонии» общаются через интернет. Освоив современные средства связи, постояльцы пансионата часами разговаривают не только со своими домочадцами, но и с родственниками из других городов и даже из-за рубежа.- С одной стороны, этот год для нас был очень сложным, а с другой - он нас многому научил, - продолжает Ольга Кондрашова. - Благодаря тому, что многие наши мероприятия переместились в онлайн, мы нашли новых друзей, в том числе и среди отечественных звезд - оказалось, многие артисты готовы читать стихи, пьесы или просто отвечать на вопросы наших любопытных бабушек и дедушек.Персонал пансионата старается создать максимально уютную и домашнюю атмосферу, порадовать жителей вкусной и разнообразной едой, украсить комнаты красивыми безделушками или цветами. И самое главное: пожилым людям просто некогда скучать и грустить - они живут и радуются каждому новому дню.КАК НАС НАЙТИСамара, 9-я малая просека, 70+7 (846) 922-911-2; 8 (937) 645-52-71 ггармония-самара.рф