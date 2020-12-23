Может быть, словосочетание «Кинельский район» за пределами Самарской области и не слишком известно. Зато про Алакаевку хоть краем уха слышал любой человек, успевший побывать советским гражданином. В этой деревне семья Ульяновых поселилась после казни старшего сына, в том числе 18-летний будущий Ленин. Сейчас любой желающий может побывать «в гостях» у вождя пролетариата в Доме-музее, а еще побродить по заповедному Муравельному лесу, куда Володя с сестрами любил наведываться за дикой малиной. Но алакаевская достопримечательность не единственная в Кинельском районе, как и его знаменитые родники. Ленин называл Кинельский район «второй Швейцарией», а его жителей - «милейшими людьми». Потомки этих людей, наши современники, и являются сегодня главным богатством района движущей силой положительных перемен и творцами полезных свершений. О том, чем жила территория в 2020 году, «Комсомолке» рассказал глава муниципального района Кинельский Юрий Жидков.Точки роста обозначеныВ районе сегодня проживают более 30 тыс. человек. И не будет преувеличением сказать, что каждый из них почувствовал на себе результаты работы нацпроектов, ведь в районе успешно реализуются все 12. Одни начинания дадут свои плоды в обозримом будущем, другие уже можно «потрогать».- Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и областная программа по модернизации дорог общего пользования позволили продолжить ремонт дорог, - рассказал Юрий Николаевич. - Например, теперь стала безопасной для движения дорога в поселок Круглинский, которая с момента строительства ни разу не ремонтировалась. По ней проходит школьный маршрут, и детям не приходится больше трястись на ухабах - 15 км пути капитально отремонтированы. Также отремонтирован 16-километровый участок дороги Урал - Муханово - Новый Сарбай. Ремонт сделан качественно и в срок. Благодарю правительство региона за такой вклад в развитие инфраструктуры района. Надеемся, что ремонт этой трассы продолжится и в следующем году.Кроме этого, отремонтированы дороги в пяти поселениях района (девяти населенных пунктах): в Новом Сарбае, Сколково и Бузаевке, Бобровке и Октябрьском, Богдановке и поселке Новосадовый, Малой Малышевке и поселке Культура.На территории Кинельского района реализуется значимый экологический проект по строительству на полигоне Водино мусоросортировочного завода. Предприятие, которое появится неподалеку от Чубовки, принесет пользу не только природе, но и селу - кроме поступающих в местную казну налогов, оно даст дополнительные рабочие места. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» в той же Чубовке построена универсальная спортивная площадка. В этом году в селе появилась и самотечная канализация.Положительные перемены пришли в четыре сельских поселения благодаря программе «Формирование современной комфортной городской среды». В селе Георгиевка уложен тротуар, а вокруг зоны отдыха появилась дорожка, покрытая брусчаткой. В Красносамарском завершено благоустройство сквера на территории Парка Победы, а в Богдановке новый облик получила общественная территория на улице Октябрьская. В сельском поселении Домашка, рядом с новой спортивной площадкой, построенной в прошлом году, появились трибуны и парковка для автомобилей.- Участие в губернаторском проекте «СОдействие» позволило реализовать несколько значимых проектов, - говорит Юрий Жидков. - В Георгиевке - самом крупном селе района - построена пешеходная зона по улице Специалистов. Между школой и ФОКом появилась Аллея ветеранов, которую украсил памятник в форме раскрытой книги со сведениями об учителях - участниках Великой Отечественной войны. В Малой Малышевке построен досуговый комплекс «Территория детства». Все это проекты жителей, воплощенные благодаря «СОдействию».Плодотворный годБлагоприятным выдался год для кинельских аграриев: земледельцы побили собственный рекорд, намолотив более 116 тысяч тонн зерна. Брошенных земель нет - без малого, здесь обрабатывается 100% территорий сельхозназначения. Есть свои «чемпионы» и в животноводстве: в Богдановке на одну фуражную корову надои превышают 10 тысяч литров в год, да и поголовье скота в районе увеличивается. Районную сельхозпродукцию знают не только в России, но и за рубежом: отсюда экспортируются зерно, растительное масло и грибы - шампиньоны и вешенки.По нацпроекту «Культура» показатели посещаемости «хромают» в силу объективных причин: какие концерты во время пандемии? Зато материальную базу учреждений культуры поправили: в ДК Алакаевки, например, в этом году отремонтировали крышу.В рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья построены три многоквартирных дома, в которых сельчане получат 33 квартиры.- Каждая квартира имеет индивидуальное отопление и ряд других современных преимуществ, - говорит Юрий Николаевич. - Уверен, что люди останутся довольны. Как только вся документация будет оформлена, новоселы получат ключи. В целом по строительству и вводу в эксплуатацию жилья район выполнил план более чем на 100%.Условия для молодежиНациональный проект «Образование» пришел в школы Кинельского района: в поселке Комсомольский организована «Точка роста», в поселке Кинельский - «Кванториум», в Бобровке - цифровая образовательная среда. А вот в плане демографии есть над чем работать - кинельчане повышают рождаемость не там, где сами по явились на свет, а в новых районах Самары - Южном городе и «Кошелев-Проекте», куда молодежь перебирается в предвкушении использования шансов, которые дает проживание в мегаполисе.- Молодых людей манят призрачные возможности, тогда как у нас для их детей созданы отличные условия - все секции бесплатны, есть музыкальные школы, изостудии, места в детских садах - без проблем, - перечисляет глава района. - И зарплаты хорошие: в сельском хозяйстве, например, ребятамеханизаторы зарабатывают в сезон по 90 тысяч в месяц.И все же у товаропроизводителей есть механизм, позволяющий оставлять перспективные кадры на селе - участвовать в софинансировании строительства жилья для своих сотрудников. Доплачивая 20% от стоимости жилья, работодатель может быть уверен: в течение 10 лет, обозначенных по договору, человек будет у него работать. По их истечении жилье перейдет в собственность труженику, но захочет ли он уехать в город? Если работа приносит стабильный доход и самоудовлетворение, то, конечно, нет.- Надеемся, что наши работодатели захотят поучаствовать в этой программе, - говорит Юрий Николаевич. - Пока же они предпочитают покупать служебное жилье, которое остается у них в собственности.Чтобы здесь хотелось жить и старым, и малым, и полным сил людям, делается многое. И экологическая обстановка здесь располагает к долгой счастливой жизни - в течение пяти последних лет район признается эколидером региона. Жители не ждут, когда приедут «зеленые» и помогут природе: сами устраивают экологические марафоны и субботники, чистят озера и их берега.- Всех своих земляков поздравляю с наступающим Новым годом! - улыбается Юрий Жидков. - Пусть он будет лучше, чем предыдущий. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия! А мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы наш район становился краше, успешнее и удобнее для жизни каждого жителя.