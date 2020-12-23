Однако, чтобы вырастить по-настоящему продуктивный фруктовый сад, нужно гораздо больше. Что же? Именно об этом «Комсомольской правде» расспросила исполнительного директора ОАО «Сургутское»,заслуженного работника сельского хозяйства Самарской области Елену Кардаполову, которая отдала садоводству более 30 лет.Итоги это же всегда сначала цифры, а потом факты. Верно?Конечно. Только прежде чем назвать цифры, я должна сказать, что анализ текущих отчетов о сборе урожая даже меня удивил. Да, мы планировали собрать больше, чем в прошлом году, но на такой результат и не надеялись.Взять хотя бы ягоду. По плану было 287 тонн, а по факту получили 300. Это более, чем вдвое превышает урожай предыдущего сезона.И как вам это удалось?Учли ошибки в выращивании, скорректировали технологию, плюс погода помогла. Земляника, например,очень любит влагу, вот мы и занялись решением вопроса полива. Добавили скважин, устроили технологические водохранилища, чтобы воды хватило на весь вегетационный период. Вовремя подкормили, обработали от болезней и вредителей и получили такой результат.И засуха не помешала?Засуха помешала черной смородине. Часть ягоды буквально сгорела на солнце. Но там, где был организован полив, урожай удалось сохранить во всех трех наших хозяйствах. И все равно получилось больше, чем в прошлом году: в Сергиевских садах 53 тонны, в Спасских садах (Пензенская область) 10, в Кошкинских садах 8 тонн.А яблок собрали почти 9000 тонн, на 20% больше ожидаемого. Превосходный результат! Но еще лучше то, что за последние четыре года наше валовое производство увеличилось в 2,4 раза, а вклад «Сургутского» в общий урожай фруктов и ягод Самарского региона в этом году составляет более трети.Вот это рост! Но ведь так было не всегда. С чего началось движение к хорошим урожаям?За 90 лет наши сады переживали разные времена. Периоды подъема сменялись спадами. Сад дело живое, требующее знаний, соблюдения технологий, техники, средств защиты, но главное кадров. И к 2016 году, несмотря на все наши усилия, хозяйство с трудом сводило концы с концами. С появлением инвестора группы компаний СИНКО у нас начался новый отсчет. Мы, конечно, составляли перспективные планы на пятилетку, но, если честно, в их реальность поначалу верилось с трудом. Главное, что в нас верит инвестор. И не просто верит, а прислушивается к нашим предложениям и помогает всем, чем требуется.Инвестиции, планомерная работа, разумный подход к ведению хозяйства, подбор технологий и их адаптация позволили вывести производство на новый уровень. Я считаю, что эти последние четыре года для нашего предприятия стали самыми успешными за всю историю. Мы поверили в свои силы, увидели перспективу, и вы бы видели, с каким вдохновением люди сегодня работают!Как вы подбирали технологии?Крупные хозяйства не могут себе позволить технологических рисков. Вот у нас, в частности,тысяча гектаров под садами, так что любая ошибка может влететь в копеечку. Поэтому к подбору технологий подходим взвешенно выбираем универсальные, а потом адаптируем к нашим почвенно-климатическим условиям. Чтобы было понятнее, покажу на примере. Вот взять хотя бы залужение междурядий как один из способов сохранения плодородия почв и борьбы с сорняками. Однако огульно применять залужение нельзя. Там, где воды для выращивания травостоя маловато, содержим междурядья под паром. Комбинация этих методов на больших площадях не допускает роста сорных трав и при этом экономит немалые средства.Садоводы-любители выращивают яблоки «без химии», но в масштабах садоводческого хозяйства это делать практически невозможно. Как вы выбираете средства защиты растений?Вы правы. Успех продукта на рынке определяет его товарный вид. Вряд ли на яблоки,поврежденные болезнями,будет спрос. К тому же выделяемые вредителями токсичные вещества небезопасны для человека. Покупателю нужен качественный продукт, а без защиты хорошие яблоки не вырастить, это однозначно. Мы подходим к этому разумно, а еще и климат нам помогает. У нас, то есть в северной зоне промышленного садоводства страны, вредителей плодовых растений в разы меньше, чем в южных регионах. Наши специалисты ежегодно повышают квалификацию, внимательно контролируют фитосанитарное состояние садов, чтобы вовремя заметить проявления болезней растений, и применяют селективные препараты для их лечения. Замечу, что с каждым годом мы всё чаще и больше используем биологические методы. Задача повышения экологичности производства у нас имеется, так что через некоторое время мы, возможно, и вовсе откажемся от традиционных средств защиты.А что такое интенсивное садоводство по-сургутски?Ответ на этот вопрос состоит из трех пунктов. Первое. Мы стремимся к тому, чтобы каждый участок нашей земли работал, приносил пользу. Один сад заканчивает свою историю и подлежит раскорчевке,а земля рекультивации, дабы восстановить плодородие. Это довольно длительный и дорогостоящий процесс. Какое-товремя квартал стоит под парами, потом засевается зерновыми или подсолнечником. Кстати, в этом году урожайность зерновых, посеянных на таких участках, тоже не подкачала. Озимая пшеница дала 30 центнеров с гектара, яровая 26. А на следующий сезон закладывается новый сад, который вступит в плодоношение лишь через несколько лет, но постоянно требует ухода.Второе. Интенсивный сад это прежде всего точная агротехника и агродисциплина, соблюдение которых позволяет растениям взять из почвы все необходимое для развития и обильного плодоношения. Добавим к этому технологии интенсивного садоводства. Это новые высокопродуктивные сорта ягод и яблок, это повышение плотности посадок, это формирование опор и шпалер, это обрезка и уход за растениями, это полив, система внесения минеральных удобрений и т.п.И третье.Интенсивный сад это интенсивный труд. И не только ручной, которого, нужно признать, сегодня в «Сургутском» достаточно много. Прежде всего, это повышение производительности труда. А как ее можно повысить? Конечно, с помощью автоматизации и механизации. К примеру, сейчас перед нами стоит задача механизации процесса ухода за садом. Для этого закупается специализированная техника, обучается персонал. И вот результат: по сравнению с 2017 годом производство продукции на одного работника увеличилось вдвое.Какие еще изменения привнес инвестор в жизнь садоводческого хозяйства?С приходом ГК СИНКО у нас появилась торговая марка «ЯФО». Теперь вся продукция носит это имя, и ее стали узнавать. Маркетологи много сделали для ее продвижения, и реализация возросла в разы. Мы получили региональные товарные знаки «Самарский продукт» и «Самарское качество», что, конечно, тоже способствует продвижению и известности.В этом году мы попробовали поработать с торговыми сетями. Хороший опыт, он показал, что в этом направлении нужно двигаться, и как можно быстрее.Как вы считаете, бренд облегчает работу производителя или усложняет?Бренд повышает нашу ответственность за качество продукции. Ты не можешь работать хуже. Это касается каждого сотрудника.Какие сорта яблок вы выращиваете? Отличаются ли они от тех, что были в ваших садах 20-30 лет назад?Конечно, отличаются. Жизнь меняется, сегодня у покупателей большой выбор. И чтобы конкурировать, нам надо знать его предпочтения и по внешнему виду, и по вкусовым качествам. Бывали же случаи, когда хозяйства, не изучив потребностей потребителей, закладывали сады, а потом корчевали только потому, что у яблок не было сбыта.Несколько лет тому назад мы создали собственный питомник, чтобы решить проблему дефицита саженцев тех сорто-подвойных комбинаций, которые подходят для нашей климатической зоны. И в этом году заложили новые кварталы яблочных садов уже из своего посадочного материала, и тех сортов, которые особенно нравятся покупателям, «беркутовское», «спартак», «лобо», «антоновка».Как вы отбираете сорта?На выбор сорта влияет потребительский спрос, устойчивость к заморозкам, что для нашей климатической зоны очень актуально, и урожайность. Сейчас мы выращиваем более 50 сортов яблок. Постоянно наблюдаем, как ведет себя сорт год от года, от сезона к сезону, чтобы выбрать тот, который даст больший урожай. 20 лет назад мы заложили первый маленький участок под «лобо» и наблюдали за ним 8-9 лет. А в этом году собрали сотни тонн яблок этого сорта с больших площадей. Прекрасное яблоко!Как вы думаете, принятая правительством дорожная карта по развитию производства плодово-ягодной продукции в стране до 2023 года как-то изменит ситуацию?Время покажет. Конечно, если выведением новых сортов и выращиванием саженцев будут заниматься научно-исследовательские институты и специализированные хозяйства, отрасль будет развиваться быстрее. Мы производство, и наша задача найти хороший сорт и вырастить урожай. А если на государственном уровне будут решаться также вопросы развития инфраструктуры отрасли и механизмов реализации продукции, так это ж хорошо.В садоводстве для получения отдачи от вложенных средств необходим длительный срок. Вложений требуют и приобретение, и выращивание качественного посадочного материала, и покупка спецтехники, и строительство систем орошения, современных фруктохранилищ, организация переработки плодов и ягод и т.п. Хотелось бы больше государственного участия на всех этих этапах в виде субсидий и льготного кредитования. На мой взгляд, это даст импульс к развитию всей отрасли, позволит избавиться от импорта и накормить россиян нашими вкусными, ароматными и экологически чистыми ягодами и яблоками.