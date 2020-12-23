Завод здорового образа жизниНовокуйбышевский НПЗ стал лучшим в номинациях «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» и «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности». Также высоко оценена политика предприятия в отношении развития кадрового потенциал и создания условий для семейных сотрудников. НК НПЗ участвует в конкурсе министерства труда традиционно, а первую победу на федеральном этапе одержал в 2014 году (за результаты, достигнутые в 2012-м). Призовых мест было много, однако самым большим достижением стало получение Гран-при этого Всероссийского конкурса в 2015 году, которого завод был удостоен за победу сразу в трех номинациях.С тех пор, предприятие уверенно лидирует во всем, что касается здоровья работников, развития их потенциала и благотворительности. И, как и любые успехи, достижения в этих областях обусловлены системной работой.- Особенно системный подход важен в формировании здорового образа жизни коллектива, - считает заместитель генерального директора АО «НК НПЗ» по персоналу и социальным программам Елена Калманович.-А для здорового образа жизни необходимо прежде всего забота о собственном здоровье. Являясь социально ориентированным предприятием, мы стараемся не только сохранить, но и создать более инновационные методы здоровье сберегающих технологий.В 2019 году в придачу к обычному медосмотру коллектив прошел полную диспансеризацию с углубленными обследованиями в рамках ДМС. На предприятии имеется свой здравпункт, хорошо оснащенный и укомплектованный высококвалифицированным персоналом. Работает на здоровье коллектива и санаторий-профилакторий «Дубки», и дочернее предприятие СОК «Здоровье», где заводчанам предоставляются стоматологические и диагностические услуги. Учитывая, насколько важно для здоровья человека правильное питание, на территории завода имеются собственные столовые, а сменным рабочим горячую еду (и молоко, конечно) доставляют прямо на установки.Со спортом на ты- Чтобы сотрудники стремились к здоровому образу жизни, были здоровы и телом, и духом, у нас созданы все условия, - говорит Елена Викторовна. - Около заводской проходной ждет всех желающих спортивный зал, практические на каждой установке есть теннисные столы и другие возможности для разминки.Разумеется, возможности для занятий спортом - площадки для различных видов спорта - имеются и на соцобъектах предприятия, которые не только сохранились с советских времен, но и развиваются- в «Дубках», на базе отдыха «Утес», в детском лагере им. Гагарина. С заводчанами работают штатные профессиональные спортивные инструкторы, а если занятий на собственных объектах недостаточно, предприятие оплачивает тренировки в городских секциях,например по плаванию.- Проводится много спортивных семейных мероприятий - чтобы у детей нефтепереработчиков формировались полезные привычки, любовь к спорту, - рассказала Елена Калманович. - Если в дальнейшем они пойдут по стопам родителей, мы получим кадры, ориентированные на здоровый образ жизни. Кстати, наши ветераны тоже активно занимаются спортом - с удовольствием посещают клуб скандинавской ходьбы и заводскую лыжную базу.Разумеется, в этом году о массовых семейных мероприятиях речь не идет - эпидемиологическая обстановка не позволяет. Но заводчане нашли выход - спортивные зарядки и даже целые марафоны проходили в онлайн-режиме (бежали врозь, а результатами обменивались в сети).Успешный - значит, ответственныйОценка заслуг НК НПЗ в решении социальных проблем региона тоже закономерна. При финансовой поддержке завода построена «Роснефть-Арена» восстанавливаются дороги, завершается капремонт школы на улице Миронова и детского сада на Гагарина, оказывается помощь различным социальным объектам. Не только предприятие, но и сам коллектив не остается в стороне от проблем. Сотрудники проводят добровольческие акции помощи одиноким ветеранам (в этом году эта поддержка особенно актуальна), детям. Сейчас в разгаре четвертая ежегодная акция «Елка желаний» - заводчане исполняют мечты маленьких воспитанников социально-реабилитационного центра «Наш дом». Ребята получают подарки от нефтепереработчиков не только на Новый год - по собственной инициативе работники завода помогают им экипироваться к началу школьных занятий.«Рекрутинг» со школьной скамьиЭксперты Министерства труда традиционно высоко оценивают работу НК НПЗ с кадровым потенциалом. Будущих сотрудников предприятие ведет со школьной скамьи, и речь не только о всесторонней поддержке химфизмат-«Роснефть-классов». Заводской музей всегда ждет учеников средней школы: здесь ребята могут впервые задуматься о популярной в Новокуйбышевске профессии. В тесной взаимосвязи с производством обучаются студенты нефтехимического техникума и филиала СамГТУ: будущие кадры проходят на заводе практику и могут получить предложение о трудоустройстве уже на защите диплома - от заводских специалистов, неизменно входящих в аттестационную комиссию. На заводе их потенциал будет раскрываться дальше - от получения навыков в Учебном центре до развития компетенций в ходе различных тренингов, курсов, научно-технических конференций и конкурсов профмастерства. Справедливости ради стоит заметить, что вся эта работа на будущее, ведь на предприятии нет текучки: новый коллективный договор содержит 67 льгот, около 30 из них - для работников и их семей.- На нашем заводе сохраняется принцип «Предприятие - это человек», - говорит Елена Калманович. - Он передается от поколения к поколению, не теряя своей актуальности. Уверена, что все добрые традиции, основанные нашими предшественниками, в дальнейшем будут не только сохраняться, но и преумножаться.