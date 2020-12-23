В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере (ГБУЗ СОКОД) уже 80 лет оказывают высококачественную, специализированную помощь пациентам с опухолевыми заболеваниями. Он был одним из первых подобных учреждений страны. Решение об его организации принято в 1940 году. И по сей день это учреждение и его коллектив можно смело назвать уникальным.Как все начиналось?Все началось с небольшого помещения со штатом в 5 сотрудников. В послевоенные годы онкологическая помощь в стране стала развиваться, диспансер расширился и нарастил объемы медицинской помощи. Долгие годы коллектив трудился в зданиях, приспособленных под медицинское учреждение, с палатами по 10 - 12 человек, небольшими операционными. В 1995 году был заложен камень нового и суперсовременного здания, но при строительстве возникало множество сложностей. Первый корпус открыли только в 2006 году. В нем располагались диагностические службы, операционная и несколько лечебных отделений. В 2009 году ГБУЗ СОКОД заработал в полную мощность.Чем гордится диспансер?Многие врачи и медицинские сестры работают в диспансере более 30-40 лет, передавая свой опыт молодому поколению. Кадры - это то, чем гордится учреждение на протяжении 80 лет. Коллектив онкологического диспансера в 2012 году победил в номинации «Единство и успех» премии «Народное признание», в 2017 году стал первым в общественной акции «Достояние губернии».Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», только за последний год в Самарский областной онкологический диспансер поступило более 140 единиц современного оборудования, в том числе цифровые маммографы, аппараты для ультразвуковой диагностики экспертного класса, эндоскопическое оборудование, лабораторные анализаторы, магнитно-резонансный томограф. Проводится переоснащение операционных, реанимации, ведется монтаж линейного ускорителя для лучевой терапии последнего поколения.Юбилейный год принес новые вызовы, но и период эпидемии в учреждении продолжают помогать пациентам с опухолевыми заболеваниями в полном объеме, значительно усилив противоэпидемические мероприятия.По всем мировым стандартамУспехи и достижения коллектива онкологического диспансера известны не только в ПФО, Российской Федерации, но и за рубежом. Международное сотрудничество, внедрения мировых стандартов диагностики и лечения, непрерывное совершенствование вопросов качества подтверждено сертификатами международного стандарта ISO 9001:2015 и требованиям по качеству лечения и ухода за иностранными пациентами, на соответствие требованиям медицинского туризма «TEMOS», Европейской премии по качеству.Самарский областной клинический диспансер с момента своего формирования находится в непрерывном совершенствовании, бережно сохраняя традиции.ИЗ ПЕРВЫХ УСТАндрей Орлов, главный врач ГБУЗ СОКОД, д.м.н., главный внештатный специалист по онкологии Министерства здравоохранения Самарской области:- Сегодня диспансер - уникальное по своим техническим параметрам лечебно-диагностическое учреждение, но главное - это коллектив высококлассных специалистов - врачей, медсестёр и санитарок, беззаветно преданных своей профессии. Даже в такое непростое время - мы продолжаем оказывать специализированную помощь жителям нашего региона в полном объеме.