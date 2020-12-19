Как отметил руководитель региональной поисково-спасательной службы Олег Моцарь, большинство водителей Самарской области пропускают автомобили с проблесковыми маяками и сиренами, но неприятности все же случаются.- Спеша на вызов, мы тоже рискуем. Когда мы едем с сиреной и проблесковым маячком, мы спешим, где-то отступаем от правил, чтобы быстрее приехать на помощь. Если мы сами попадем в ДТП, никому легче не станет. Чаще всего водители пропускают, относятся с поминанием. Однако в начале этого года мы попали в ДТП. Было очень скользко. Накануне прошел ледяной дождь. На перекрестке все машины остановились, чтобы нас пропустить, лишь одна выехала на перекресток из-за другого автомобиля. Как мы ни тормозили, избежать столкновения не удалось, - вспоминает Олег Моцарь.Сотрудники ПСС участвуют в предотвращении и ликвидации чрезвычайных ситуаций любой сложности. В частности, они выезжают на место серьезных аварий, когда в поврежденных машинах заблокированы люди.- Как бы мы ни спешили, есть законы физики и мгновенно оказаться в нужном месте мы не можем. Это всегда должны помнить водители, которые задумали нарушить правила дорожного движения. В случае ДТП, помощь может просто не успеть, - предупреждает руководитель ПСС СО.Сотрудникам поисково-спасательной службы часто приходится буквально вырезать людей из помятых машин.- Когда мы приезжаем и видим, что человек сильно зажат в автомобиле, мы стараемся вырезать его вместе с креслом, чтобы уменьшить риск нанести сопутствующие травмы. Перед тем как делать какие-либо манипуляции мы надеваем на пострадавшего воротник и останавливаем кровотечение, - рассказывает Ольг Моцарь.Руководитель поисково-спасательной службы напомнил, что в любой машине обязательно должна быть аптечка и инструменты. Ведь очевидцы ДТП должны не только сообщить о происшествии на единый номер 112, но и оказать помощь до приезда экстренных служб.- Я сам собираю аптечку в свою машину, - делится информацией Олег Моцарь. - И всем рекомендую значительно расширить перечень того, что входит в стандартную автомобильную аптечку. Там обязательно должно быть больше бинтов, кровоостанавливающих средств. В случае серьезного ДТП стандартной аптечки не хватит. Кроме того, у меня всегда в машине есть пила и топор. При необходимости из этого можно сделать рычаг. Важно продумать, что может понадобиться в непредвиденной ситуации. Это может быть не только авария, но и, например, поломка машины на трассе. Сможете ли вы в этой ситуации развести костер и греться до приезда помощи?Сейчас в Самарской области в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» решаются вопросы сокращения времени реагирования пожарно-спасательных подразделений на ликвидацию ДТП с момента сообщения о нем. Пожарные части есть во всех частях области, а значит, они могут оказаться ближе к месту аварии. В рамках нацпроекта на вооружение пожарных частей поступили автомобили первой помощи на базе УАЗ «Патриот», оборудованные всем необходимым.