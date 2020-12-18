В 2021 году поисково-спасательной службе Самарской области исполнится 25 лет. Сотрудники ПСС участвуют в предотвращении и ликвидации чрезвычайных ситуаций любой сложности. Выезжают они и на место серьезных дорожно-транспортных происшествий. Когда в поврежденных машинах оказываются заблокированы люди и без помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента достать их не получается, спасатели спешат на помощь, включив сирены. Часто сотрудникам ПСС СО приходится резать машину, чтобы спасти чью-то жизнь.- У каждого сезона есть особенности, которые влияют на количество аварий. Зимой - это скользкое покрытие. Причем покрытие зимней дороги всегда неоднородное. Часто очень сложно понять, какая именно сегодня дорога. Даже если кажется, что перед вами сухая и бесснежная трасса, в какой-то ложбинке ночь мог быть туман и образовался лед. И если вы на этом участке пойдете на обгон, вас легко может вынести с дороги, - предупреждает руководитель поисково-спасательной службы Самарской области Олег Моцарь.Многие аварии происходят и во время осадков, сильного снегопада. Как отмечает Олег Моцарь, в непогоду главные причины ДТП - переоценка водителем его возможностей и превышение скорости.- Летом ДТП часто случаются из-за высоких температуру. К сожалению, кондиционеры есть далеко не во всех машинах. В жару люди теряют концентрацию, внимание. Бывает так, что человек не успел понять, что произошло, а уже попал в ДТП, - рассказывает глава регионального ПСС.Очень серьезные аварии случаются и на трассе, и в городе.- В городе чаще встречаются водители, которые осознано нарушают ПДД: кому-то хочется погонять, кто-то ездит под действием опьяняющих веществ. Тяжело понять таких людей, ведь они могут и сами погибнуть, и других с собой забрать. При столкновении удар может быть такой силы, что подушка безопасности не поможет.Когда случается серьезная авария, на место выезжают все экстренные службы: спасатели, медики, полицейские, пожарные.- Без взаимодействия всех служб ничего бы не получилось. Это взаимодействие отлажено годами. Каждая служба знает, что делать, и каждый выполняет свою работу, - разъясняет Олег Моцарь.Сейчас в Самарской области в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» решаются вопросы сокращения времени реагирования пожарно-спасательных подразделений на ликвидацию ДТП с момента сообщения о нем. Пожарные части есть во всех частях области, а значит, они могут оказаться ближе к месту аварии. В рамках нацпроекта «Безопасность дорожного движения» на вооружение пожарных частей поступили автомобили первой помощи на базе УАЗ «Патриот», оборудованные всем необходимым. Но как бы ни спешили спасатели и медики на помощь пострадавшим в ДТП, они все равно могут не успеть. Поэтому важно соблюдать ПДД, адекватно оценивать свои возможности и быть готовым к непредвиденным ситуациям на дороге.